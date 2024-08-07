«Операция продолжается». Минобороны РФ рассказало о боях на границе

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Нанесено поражение по его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — заявили в МО.

В ведомстве добавили, что по ВСУ работает авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия. За сутки противник потерял до 260 человек и 50 единиц бронетехники, среди которой семь танков, восемь бронетранспортеров, три БМП и 31 бронированная машина. ВС РФ также уничтожили две ЗРК «Бук М1» и станцию РЭБ.

