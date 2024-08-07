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Общество Боевые действия «Операция продолжается». Минобороны РФ рассказало о боях на границе

«Операция продолжается». Минобороны РФ рассказало о боях на границе

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26 комментариев

Минобороны России в полдень 7 августа отчиталось о ходе боев «в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе». Сообщение появилось в телеграм-канале МО.

По данным ведомства, «ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории» РФ.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Нанесено поражение по его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — заявили в МО.

В ведомстве добавили, что по ВСУ работает авиация, ракетные войска, артиллерия и подразделения прикрытия. За сутки противник потерял до 260 человек и 50 единиц бронетехники, среди которой семь танков, восемь бронетранспортеров, три БМП и 31 бронированная машина. ВС РФ также уничтожили две ЗРК «Бук М1» и станцию РЭБ.

Обстрел Курской области продолжается вторые сутки. Кроме этого, подразделения ВСУ попытались пересечь российскую границу. На данный момент известно о 24 пострадавших и трех погибших. В больницах находятся 13 человек, трое из них дети. Петербург отправит группу медиков на помощь врачам в Курскую область.

Также атаке ВСУ подверглись Ростовская, Воронежская и Белгородская области. В Воронеже пострадал один человек, повреждено около 40 автомобилей, 22 квартиры и пять нежилых помещений.

Все, что известно на данный момент о боях в Курской области, собрали здесь.

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Комментарии
26
BobCat2
7 августа 2024, 12:51
Если вглубь не допустили, то насколько допустили? Вчера вообще-то тоже самое ведомство отчиталось, что всех выгнали: "Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию..." Вы уж там определитесь, что происходит то...
Pravda178
7 августа 2024, 12:46
Всё идёт по плану, только план не очень....
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