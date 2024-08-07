Беглов договорился об отправке врачей из Петербурга в обстреливаемую Курскую область

Губернатор Александр Беглов созвонился с врио главы Курской области Алексеем Смирновым и пообещал отправить в обстреливаемый регион медиков из Петербурга, а также разместить детей в Северной столице. Об этом 7 августа Беглов сообщил в своем телеграм-канале.

«Договорились направить группу петербургских врачей для помощи пострадавшим. Выразил готовность принять детей из Курской области у нас в городе», — написал Александр Беглов.

Кроме того, он принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.