Беглов договорился об отправке врачей из Петербурга в обстреливаемую Курскую область

Губернатор Александр Беглов созвонился с врио главы Курской области Алексеем Смирновым и пообещал отправить в обстреливаемый регион медиков из Петербурга, а также разместить детей в Северной столице. Об этом
«Договорились направить группу петербургских врачей для помощи пострадавшим. Выразил готовность принять детей из Курской области у нас в городе», — написал Александр Беглов.
Кроме того, он принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в результате массированной атаки в Курской области ранения получили шесть детей, у одного из них погибла мама. Всего при атаке пострадали
6 августа регион подвергся множественным атакам, в приграничных районах шли бои. К вечеру число погибших возросло до четырех. В начале ночи стало известно, что у города Суджа дрон ВСУ атаковал карету скорой помощи. Погибли водитель и фельдшер, врач был ранен.