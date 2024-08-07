    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.16eur93.03

    Боевые действия

    Беглов договорился об отправке врачей из Петербурга в обстреливаемую Курскую область

    6178
    24 комментария

    Губернатор Александр Беглов созвонился с врио главы Курской области Алексеем Смирновым и пообещал отправить в обстреливаемый регион медиков из Петербурга, а также разместить детей в Северной столице. Об этом 7 августа Беглов сообщил в своем телеграм-канале.

    «Договорились направить группу петербургских врачей для помощи пострадавшим. Выразил готовность принять детей из Курской области у нас в городе», — написал Александр Беглов.

    Кроме того, он принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в результате массированной атаки в Курской области ранения получили шесть детей, у одного из них погибла мама. Всего при атаке пострадали 28 мирных жителей Суджанского и Кореневского районов.

    6 августа регион подвергся множественным атакам, в приграничных районах шли бои. К вечеру число погибших возросло до четырех. В начале ночи стало известно, что у города Суджа дрон ВСУ атаковал карету скорой помощи. Погибли водитель и фельдшер, врач был ранен.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр БегловКурская область

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close