Дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области. Водитель и фельдшер погибли

Около города Суджа в Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи. В результате удара погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов 6 августа.



Информация о состоянии пострадавшего не приводится. Врио главы области выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Наши медики — настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие», — написал он в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, число погибших в результате обстрелов и атак коптеров за сегодняшний день возросло до четырех. Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о госпитализации двух детей, раненных в результате сброса взрывного устройства с коптера ВСУ.