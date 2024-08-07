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    Дрон атаковал автомобиль скорой помощи в Курской области. Водитель и фельдшер погибли

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    Около города Суджа в Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи. В результате удара погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов 6 августа.

    Информация о состоянии пострадавшего не приводится. Врио главы области выразил соболезнования родным и близким погибших.

    «Наши медики — настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие», — написал он в своем телеграм-канале.

    По предварительным данным, число погибших в результате обстрелов и атак коптеров за сегодняшний день возросло до четырех. Ранее врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о госпитализации двух детей, раненных в результате сброса взрывного устройства с коптера ВСУ.

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