Два ребенка ранены при сбросе взрывного устройства ВСУ в Курской области

Два ребенка получили ранения в результате сброса взрывного устройства с коптера ВСУ в Курской области. Их госпитализировали. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 6 августа в своем телеграм-канале.

«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района <…> ранены два ребёнка», — написал он. На месте пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего их направили на обследование и лечение в Курскую областную больницу.

Ранее Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе Курской области продолжает оставаться напряжённой, но находится под контролем. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных беспилотников нанесли противнику огневое поражение. Днем 6 августа Минобороны сообщило о том, что в регионе идет бой с боевиками ВСУ, которые пытались прорвать границу. Власти говорят о 13 раненых и двух погибших мирных жителях в результате обстрелов и атак коптеров за сегодняшний день.

