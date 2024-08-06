Врио губернатора Курской области: обстановка на приграничной территории контролируемая

Обстановка на границе Курской области продолжает оставаться напряженной. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вечером 6 августа .

По его словам, ситуация на приграничной территории контролируемая. «Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, <…>. Действует региональный оперативный штаб», — написал он в своем телеграм-канале.

К настоящему моменту все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Врио главы области также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности при объявлении воздушной тревоги.