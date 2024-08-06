Врио губернатора Курской области: обстановка на приграничной территории контролируемая

Обстановка на границе Курской области продолжает оставаться напряженной. Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вечером
По его словам, ситуация на приграничной территории контролируемая. «Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, <…>. Действует региональный оперативный штаб», — написал он в своем телеграм-канале.
К настоящему моменту все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Врио главы области также призвал местных жителей соблюдать меры безопасности при объявлении воздушной тревоги.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных беспилотников нанесли противнику огневое поражение. Днем