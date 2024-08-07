Шесть детей ранены при атаке в Курской области, у одного погибла мама

В результате массированной атаки в Курской области ранения получили шесть детей, трое из них из одной семьи, сообщила
Двухлетний мальчик, мама которого погибла, госпитализирован с осколочным ранением спины, скоро его перевезут в областную детскую больницу. Там уже находится трехлетняя девочка — в состоянии средней тяжести. Также в больнице два ребенка — 2015 и 2019 года рождения. Еще двое лечатся амбулаторно.
При атаке пострадали 28 мирных жителей Суджанского и Кореневского районов, сообщает RT со ссылкой на заместителя главврача областной многопрофильной клинической больницы Андрея Локтионова.
«К сожалению, среди пострадавших есть и сотрудники скорой медицинской помощи, которые непосредственно оказывали помощь раненым», — добавил он.
6 августа Курская область подверглась множественным атакам, в приграничных районах шли бои (подробности читайте на «Фонтанке»). К вечеру число погибших в результате обстрелов и атак коптеров возросло до четырех. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал о госпитализации двух детей, раненных в результате сброса взрывного устройства с коптера ВСУ. В начале ночи стало известно, что у города Суджа дрон ВСУ атаковал карету скорой помощи. Погибли водитель и фельдшер, врач был ранен.