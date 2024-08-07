Шесть детей ранены при атаке в Курской области, у одного погибла мама

В результате массированной атаки в Курской области ранения получили шесть детей, трое из них из одной семьи, сообщила 7 августа уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.



Двухлетний мальчик, мама которого погибла, госпитализирован с осколочным ранением спины, скоро его перевезут в областную детскую больницу. Там уже находится трехлетняя девочка — в состоянии средней тяжести. Также в больнице два ребенка — 2015 и 2019 года рождения. Еще двое лечатся амбулаторно.



При атаке пострадали 28 мирных жителей Суджанского и Кореневского районов, сообщает RT со ссылкой на заместителя главврача областной многопрофильной клинической больницы Андрея Локтионова.

