Беспилотники ВСУ повредили около 40 автомобилей и 20 квартир в Воронеже

Кроме Курской области, в ночь на 7 августа массированной атаке ВСУ подвергся Воронеж. Как сообщила утром среды мэрия города, повреждены 38 автомобилей, 22 квартиры и пять нежилых помещений.



«Как только закончатся мероприятия оперативных служб, пройдет поквартирный обход для оценки нанесенного ущерба. По имеющейся в настоящее время информации, пострадавших нет», — добавили в городской администрации.



Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев у себя в телеграм-канале сообщил об одном пострадавшем. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

