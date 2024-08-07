Беспилотники ВСУ повредили около 40 автомобилей и 20 квартир в Воронеже

Кроме Курской области, в ночь на 7 августа массированной атаке ВСУ подвергся Воронеж. Как сообщила утром среды мэрия города, повреждены 38 автомобилей, 22 квартиры и пять нежилых помещений.
«Как только закончатся мероприятия оперативных служб, пройдет поквартирный обход для оценки нанесенного ущерба. По имеющейся в настоящее время информации, пострадавших нет», — добавили в городской администрации.
Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев у себя в телеграм-канале сообщил об одном пострадавшем. Его в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
«С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки», — заявил Гусев.
Всего ночью силами российских ПВО были перехвачены 11 беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областями. Сильнее остальных пострадала Курская. Там были сбиты две ракеты, а затем три БПЛА самолетного типа, заявил губернатор Алексей Смирнов.
В Воронежской области дежурные средства ПВО и РЭБ подавили несколько дронов, но один беспилотник повредил фасад верхних этажей дома на улице Березовая Роща. Обломки другого БПЛА упали на Ленинском проспекте. В нескольких домах поблизости выбиты стекла, повреждены автомобили.