Атакованы несколько регионов, в Воронеже БПЛА повредили дома и машины

Силы ПВО ночью 7 августа, по данным Минобороны, уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областями.

В Курской области были сбиты сначала две украинские ракеты, а затем три БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Экстренные службы в регионе переведены на усиленный режим работы. Медучреждения пополняют запас донорской крови в связи с ситуацией в приграничных районах. Смирнов призвал горожан сдать кровь.

В Воронежской области дежурные средства ПВО и РЭБ обнаружили и подавили несколько БПЛА. В Воронеже один беспилотник при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки ещё одного упали на Ленинском проспекте, из-за этого выбило стекла в нескольких квартирах дома, повреждены автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет. Опасность атаки в регионе сохраняется, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.