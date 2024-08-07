    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, сев

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.16eur93.03

    Атакованы несколько регионов, в Воронеже БПЛА повредили дома и машины

    11643
    5 комментариев

    Силы ПВО ночью 7 августа, по данным Минобороны, уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областями.

    В Курской области были сбиты сначала две украинские ракеты, а затем три БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Экстренные службы в регионе переведены на усиленный режим работы. Медучреждения пополняют запас донорской крови в связи с ситуацией в приграничных районах. Смирнов призвал горожан сдать кровь.

    В Воронежской области дежурные средства ПВО и РЭБ обнаружили и подавили несколько БПЛА. В Воронеже один беспилотник при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки ещё одного упали на Ленинском проспекте, из-за этого выбило стекла в нескольких квартирах дома, повреждены автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет. Опасность атаки в регионе сохраняется, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    ПоделитьсяПоделиться

    В Ростовской области, как пишет губернатор Василий Голубев, обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона. Предварительно, при падении обломков никто не пострадал.

    В Липецке действует угроза атаки БПЛА — введен режим воздушной опасности, проинформировал губернатор области Игорь Артамонов.

    В Белгородской области, по сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, произошло аварийное отключение электроэнергии в Шебекинском городском округе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотников
    ЛАЙК5
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close