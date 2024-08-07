Атакованы несколько регионов, в Воронеже БПЛА повредили дома и машины

Силы ПВО ночью 7 августа, по данным Минобороны, уничтожили и перехватили
В Курской области были сбиты сначала две украинские ракеты, а затем три БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Экстренные службы в регионе переведены на усиленный режим работы. Медучреждения пополняют запас донорской крови в связи с ситуацией в приграничных районах. Смирнов призвал горожан сдать кровь.
В Воронежской области дежурные средства ПВО и РЭБ обнаружили и подавили несколько БПЛА. В Воронеже один беспилотник при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки ещё одного упали на Ленинском проспекте, из-за этого выбило стекла в нескольких квартирах дома, повреждены автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет. Опасность атаки в регионе сохраняется, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В Ростовской области, как пишет губернатор Василий Голубев, обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона. Предварительно, при падении обломков никто не пострадал.
В Липецке действует угроза атаки БПЛА — введен режим воздушной опасности, проинформировал губернатор области Игорь Артамонов.
В Белгородской области, по сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, произошло аварийное отключение электроэнергии в Шебекинском городском округе.