В Минздраве РФ сообщили о 24 пострадавших в обстреливаемой Курской области

ВСУ вторые сутки обстреливают Курскую область. В Министерстве здравоохранения РФ сообщили о
В больницах находятся 13 человек, трое из них — дети.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала, что ранения в результате массированной атаки со стороны ВСУ получили шестеро детей из Курской области. Трехлетнюю девочку доставили в местную областную больницу в состоянии средней тяжести.
Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об отправке группы врачей в Курскую область. Врио Алексею Смирнову он заявил о готовности помочь и принять детей из региона в Северной столице. Атака ВСУ на Курскую область началась
Как рассказывала «Фонтанка», ночные удары по региону и последующие бои привели к гибели трех мирных жителей. В регионе несколько раз объявляли ракетную опасность. Обстановка остается напряженной.