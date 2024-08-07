В Минздраве РФ сообщили о 24 пострадавших в обстреливаемой Курской области

ВСУ вторые сутки обстреливают Курскую область. В Министерстве здравоохранения РФ сообщили о 24 пострадавших . Об этом 7 августа пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

В больницах находятся 13 человек, трое из них — дети.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала, что ранения в результате массированной атаки со стороны ВСУ получили шестеро детей из Курской области. Трехлетнюю девочку доставили в местную областную больницу в состоянии средней тяжести.