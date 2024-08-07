«До разгрома противника и выхода на границу». Что известно о боях в Курской области

Российские военнослужащие совместно с пограничниками «остановили продвижение противника» вглубь Курской области, которое началось со стороны Украины в ночь на
В регион прибыли медики из Москвы и Петербурга. Напряженная ситуация развернулась вокруг газовой станции «Суджа», с которой через Украину газ поступает в Европу. Что известно о ситуации в Курской области к этому часу — в материале «Фонтанки».
Президент России Владимир Путин ситуацию в Курской области назвал «очередной масштабной провокацией».
«[Украина] ведет неизбирательную стрельбу, в том числе из ракетного оружия, по жилым домам, гражданским зданиями, машинам скорой помощи», —
заявил Владимир Путин на совещании с правительством.
kremlin.ru
«Продвижение остановлено»
Днем 7 августа начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил актуальную информацию о ситуации в регионе лично президенту:
- продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. Операция будет завершена «разгромом противника и выходом на государственную границу»;
- украинская армия атаковала приграничные районы войском в тысячу человек. Потери ВСУ во время операции на границе Курской области составили
315 человек, не менее 100 военныхВСУ убиты;
- Украина преследовала цель захватить российские территории;
- противник потерял
54 единицытехники, в том числе семь танков.
Также в совещании принимали участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.
Ситуация в Судже
Телеграм-канал «Рыбарь», чей автор входит в президентский совет по вопросам СВО, утверждал, что ночью и днем
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в свою очередь подчеркивает, что украинские солдаты в Суджу не вошли, город находится под обстрелом. Он предполагает, что противник может пойти ночью или должны подойти силы заполнения, чтобы «заняться организацией украинской зачистки и подготовкой к долгой обороне города».
Военкор Юрий Котенок сообщил, что «противник вошел в Коренево и Суджу — два приграничных районных центра Курской области», кроме того, диверсанты отмечены
Священник из Свято-Троицкого храма в Судже рассказал, что у них укрылись люди, в том числе дети. «Везде прилеты. Вот такая жизнь. Храм у нас полон людей, детей, не у всех есть убежища, не у всех есть возможность уехать», — заявил в своем видео Евгений Шестопалов.
Российские средства ПВО сбили более
Минобороны РФ
Гуманитарная ситуация
В результате атак в Курской области среди мирного населения РФ
С обстреливаемых территорий вывезли более
На переселение жителей Минфин выделит
В регион выехали медики из Москвы и Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства.
По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, для оказания помощи жителям Курской области необходимо применять опыт Белгорода. «Опыт Белгорода нужно тиражировать, здесь наработаны совершенно уникальные методики решения вопросов людей, которые остались без крова из-за обстрелов, бомбежек со стороны Украины», — заявила Татьяна Москалькова.
На Красной площади Курска открылась мобильная станция переливания крови. Сотни неравнодушных курян откликнулись на призыв о помощи. За