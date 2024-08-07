«До разгрома противника и выхода на границу». Что известно о боях в Курской области

Фото: официальный телеграм-канал правительства Курской области Поделиться Поделиться





Российские военнослужащие совместно с пограничниками «остановили продвижение противника» вглубь Курской области, которое началось со стороны Украины в ночь на 6 августа . Во всяком случае, об этом доложил президенту глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

В регион прибыли медики из Москвы и Петербурга. Напряженная ситуация развернулась вокруг газовой станции «Суджа», с которой через Украину газ поступает в Европу. Что известно о ситуации в Курской области к этому часу — в материале «Фонтанки».

Президент России Владимир Путин ситуацию в Курской области назвал «очередной масштабной провокацией».

«[Украина] ведет неизбирательную стрельбу, в том числе из ракетного оружия, по жилым домам, гражданским зданиями, машинам скорой помощи», — заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

kremlin.ru

«Продвижение остановлено» Днем 7 августа начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил актуальную информацию о ситуации в регионе лично президенту: продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. Операция будет завершена «разгромом противника и выходом на государственную границу»;



украинская армия атаковала приграничные районы войском в тысячу человек. Потери ВСУ во время операции на границе Курской области составили 315 человек , не менее 100 военных ВСУ убиты;

, не менее ВСУ убиты; Украина преследовала цель захватить российские территории;

противник потерял 54 единицы техники, в том числе семь танков.

Также в совещании принимали участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Ситуация в Судже Телеграм-канал «Рыбарь», чей автор входит в президентский совет по вопросам СВО, утверждал, что ночью и днем 7 августа украинские формирования «предпринимали попытки по расширению подконтрольной им части Курской области». Помимо прочего, на юго-востоке региона противник якобы захватил газоизмерительную станцию «Суджа», по которой газ из РФ через Украину поставляется в Европу.



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Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в свою очередь подчеркивает, что украинские солдаты в Суджу не вошли, город находится под обстрелом. Он предполагает, что противник может пойти ночью или должны подойти силы заполнения, чтобы «заняться организацией украинской зачистки и подготовкой к долгой обороне города».

Военкор Юрий Котенок сообщил, что «противник вошел в Коренево и Суджу — два приграничных районных центра Курской области», кроме того, диверсанты отмечены в 65 километрах от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция. Также он показал кадры КПП «Суджа», который «одним из первых принял на себя удар ВСУ». Официального подтверждения этому нет.

Священник из Свято-Троицкого храма в Судже рассказал, что у них укрылись люди, в том числе дети. «Везде прилеты. Вот такая жизнь. Храм у нас полон людей, детей, не у всех есть убежища, не у всех есть возможность уехать», — заявил в своем видео Евгений Шестопалов.

Российские средства ПВО сбили более 20 беспилотников над территорией региона и несколько ракет. В 19:23 Минобороны РФ опубликовало видео, как утверждается, ракетного удара системы «Искандер-М» по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.

Минобороны РФ

Гуманитарная ситуация В результате атак в Курской области среди мирного населения РФ 24 жителя пострадали и 5 человек погибли. С обстреливаемых территорий вывезли более 200 человек , еще тысяча человек уехали на личном транспорте, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. В регионе развернуты более 2,5 тысячи мест в пунктах временного размещения, где находятся 600 жителей приграничных населенных пунктов, эвакуированных из-за атак ВСУ, уточнил врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий. На переселение жителей Минфин выделит 1,8 миллиарда рублей, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. В регион выехали медики из Москвы и Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, для оказания помощи жителям Курской области необходимо применять опыт Белгорода. «Опыт Белгорода нужно тиражировать, здесь наработаны совершенно уникальные методики решения вопросов людей, которые остались без крова из-за обстрелов, бомбежек со стороны Украины», — заявила Татьяна Москалькова.

Фото: официальный телеграм-канал правительства Курской области Фото: официальный телеграм-канал правительства Курской области Фото: официальный телеграм-канал правительства Курской области Фото: официальный телеграм-канал правительства Курской области Фото: официальный телеграм-канал правительства Курской области Фото: официальный телеграм-канал правительства Курской области Фото: официальный телеграм-канал правительства Курской области Поделиться Поделиться





На Красной площади Курска открылась мобильная станция переливания крови. Сотни неравнодушных курян откликнулись на призыв о помощи. За 7 августа специалисты приняли более 500 человек , заготовлено порядка 150 литров крови.