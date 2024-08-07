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    Мантуров: Минфин направит 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области

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    Министерству финансов РФ дано поручение направить первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров 7 августа, передает ТАСС.

    В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Мантуров отметил, что перевод средств поручено обеспечить в текущие сутки. Деньги направят на предоставление местным жителям сертификатов на переселение. Всего правительство России выделило 11 млрд рублей на переселение 2,5 тыс. семей.


    Ранее президент поручил первому вице-премьеру координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области. В свою очередь Мантуров предложил создать региональный штаб по ЧС.


    6 августа Курская область подверглась множественным атакам, в приграничных районах шли бои. По последним данным, число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область увеличилось до 28 человек.

    О том, что на данный момент известно о происходящем, читайте в материале «Фонтанки».

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