«Опыт Белгорода нужно тиражировать»: Москалькова призвала применить испытанные методики для помощи Курской области

В Белгороде наработаны «уникальные методики» решения вопросов людей, оставшихся без крова из-за обстрелов, бомбежек со стороны Украины. Об этом 7 августа заявила РИА Новости омбудсмен Татьяна Москалькова.

По словам уполномоченной по правам человека в РФ, данные методики могут быть полезны и в Курской области, приграничные районы которой оказались атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Опыт Белгорода нужно тиражировать», — сказала Москалькова и добавила, что особое внимание необходимо уделить решению трудовых вопросов и вопросов медицинского обеспечения. Уполномоченные по правам человека всех субъектов Российской Федерации, по ее словам, «постоянно на связи».

