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    «Опыт Белгорода нужно тиражировать»: Москалькова призвала применить испытанные методики для помощи Курской области

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    В Белгороде наработаны «уникальные методики» решения вопросов людей, оставшихся без крова из-за обстрелов, бомбежек со стороны Украины. Об этом 7 августа заявила РИА Новости омбудсмен Татьяна Москалькова.

    По словам уполномоченной по правам человека в РФ, данные методики могут быть полезны и в Курской области, приграничные районы которой оказались атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ).

    «Опыт Белгорода нужно тиражировать», — сказала Москалькова и добавила, что особое внимание необходимо уделить решению трудовых вопросов и вопросов медицинского обеспечения. Уполномоченные по правам человека всех субъектов Российской Федерации, по ее словам, «постоянно на связи».

    6 августа Суджанский и Кореневский районы Курской области подверглись массированной атаке ВСУ. По данным Минобороны, украинская армия с использованием танков и бронемашин попыталась прорвать границу. 7 августа бои на территории Курской области продолжаются. Погибли 5 местных жителей, еще 28 пострадали.

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