Петербуржцам, которые защищают приграничные с СВО территории, могут предоставлять допподдержку

Чиновники получат полномочия устанавливать дополнительные меры поддержки для петербуржцев, которые защищают территории, граничащие с зоной СВО. Законопроект губернатора в первом чтении
Как указано в пояснительной записке, в рамках СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лица, которые выполняют боевые задачи, также отражают вооруженное вторжение на территорию РФ, защищают границу и приграничные территории.
«Необходимо дополнительно предусмотреть повышенный объем социальных гарантий в отношении указанных лиц и членов их семей», — говорится в документе. Инициатива расширяет полномочия городского правительства, чтобы оно могло устанавливать такую допподдержку.
Выделять средства на нее планируется за счет перераспределения денег комитета по соцполитике по статье «Расходы на предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан».
Ранее в Псковской области распространили меры поддержки на семьи участников боев в Курской и Белгородской областях. Отмечалось, что военнослужащие, участвующие в выполнении задач в приграничье, не считаются участниками СВО, а значит, на их семьи не распространяются региональные меры поддержки. Губернатор региона счел такое положение дел несправедливым.