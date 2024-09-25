Петербуржцам, которые защищают приграничные с СВО территории, могут предоставлять допподдержку

Чиновники получат полномочия устанавливать дополнительные меры поддержки для петербуржцев, которые защищают территории, граничащие с зоной СВО. Законопроект губернатора в первом чтении 25 сентября поддержало Заксобрание.



Как указано в пояснительной записке, в рамках СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей лица, которые выполняют боевые задачи, также отражают вооруженное вторжение на территорию РФ, защищают границу и приграничные территории.

«Необходимо дополнительно предусмотреть повышенный объем социальных гарантий в отношении указанных лиц и членов их семей», — говорится в документе. Инициатива расширяет полномочия городского правительства, чтобы оно могло устанавливать такую допподдержку.