Компания, управляющая стройкой ВСМ, выросла в 170 раз

Уставный капитал УК «ВСМ Две столицы» теперь составляет 34,3 млрд рублей, а не 200 млн, как раньше. Именно ей принадлежит компания-тезка (ООО «ВСМ Две Столицы»), которая строит ВСМ Москва — Петербург.



Изменения в ЕГРЮЛ, согласно которым уставный капитал УК «ВСМ Две Столицы» вырос более чем в 170 раз, внесены накануне. Список акционеров все еще скрыт, однако ранее стало известно, что Москву в нем будет представлять «Московский метрополитен», а Петербург, вполне возможно, — АО «Аэропорт Пулково». Кроме того, в капитал войдут РЖД, другие регионы прохождения магистрали, УК «Лидер» и, вероятно, грузоотправители. Петербург должен будет сделать акционерный взнос в размере 30 млрд рублей — эти деньги тремя равными долями вписаны в проект бюджета на 2025–2027 годы.

В августе так же радикально — с 10 млн до 33,9 млрд рублей — увеличился уставный капитал самого ООО «ВСМ Две столицы». Именно оно является концессионером по строительству высокоскоростной магистрали, при этом целиком принадлежит УК «ВСМ Две столицы».