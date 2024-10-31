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Город Компания, управляющая стройкой ВСМ, выросла в 170 раз

Компания, управляющая стройкой ВСМ, выросла в 170 раз

2 051
1 комментарий

Уставный капитал УК «ВСМ Две столицы» теперь составляет 34,3 млрд рублей, а не 200 млн, как раньше. Именно ей принадлежит компания-тезка (ООО «ВСМ Две Столицы»), которая строит ВСМ Москва — Петербург.

Изменения в ЕГРЮЛ, согласно которым уставный капитал УК «ВСМ Две Столицы» вырос более чем в 170 раз, внесены накануне. Список акционеров все еще скрыт, однако ранее стало известно, что Москву в нем будет представлять «Московский метрополитен», а Петербург, вполне возможно, — АО «Аэропорт Пулково». Кроме того, в капитал войдут РЖД, другие регионы прохождения магистрали, УК «Лидер» и, вероятно, грузоотправители. Петербург должен будет сделать акционерный взнос в размере 30 млрд рублей — эти деньги тремя равными долями вписаны в проект бюджета на 2025–2027 годы.

В августе так же радикально — с 10 млн до 33,9 млрд рублей — увеличился уставный капитал самого ООО «ВСМ Две столицы». Именно оно является концессионером по строительству высокоскоростной магистрали, при этом целиком принадлежит УК «ВСМ Две столицы».

Росжелдор и ООО «ВСМ Две столицы» подписали концессионное соглашение более чем на 2 трлн рублей, заключен и договор лизинга с ГТЛК на поставку 41 высокоскоростного состава до 2030 года. Предполагается, что из Петербурга в Москву можно будет доехать за 2 часа 15 минут, стоимость билета составит порядка 10 тысяч рублей. Для этого на территории Петербурга надо будет строить дополнительные пути, терминал у Московского вокзала и тоннель под железнодорожными путями.

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Комментарии
1
chip1
52 минуты
Ну теперь то заживем, в Москву будем ездить, кофий пить!
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