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    Капитал компании, которая будет строить ВСМ Москва — Петербург, вырос в 3,5 тысячи раз

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    Уставный капитал ООО «ВСМ Две столицы» теперь составляет 33,920 млрд рублей. Еще недавно он равнялся 10 млн.

    Информация об изменении уставного капитала содержится в ЕГРЮЛ. Изменение произошло недавно. Как и раньше, все 100% компании находятся в собственности УК «ВСМ Две столицы», именно ее доля и выросла в рублях в 3,5 тысячи раз.


    При этом уставный капитал самой УК «ВСМ Две столицы» составляет 200 млн рублей, свой вклад внесли правительство Москвы и УК «Лидер». Впоследствии должны присоединиться РЖД, а также другие регионы, через которые пойдет скоростная железнодорожная магистраль. Капитал вырастет до 328 млрд, доля Петербурга должна составить 30 млрд рублей, Ленобласти — 10 млрд.

    Напомним, именно ООО «ВСМ Две столицы» стало концессионером по строительству основного участка ВСМ от Петербурга до въезда в Москву (сами заходы в столицу будут строить РЖД по своей инвестпрограмме). Общая стоимость строительства составит более 2 трлн рублей, закончить его планируют в 2028 году. В Петербурге терминал для высокоскоростных поездов, которые смогут преодолевать расстояние между городами за 2 часа 15 минут, появится у Московского вокзала. Как он будет выглядеть и как изменится система дорожного движения вокруг него — читайте здесь.

    Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться от Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта, в частности о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД.

    Подробнее о проекте и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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