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    РБК: российские указы об обмене замороженными активами не будут иметь силы в ЕС

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    Указ президента России Владимира Путина № 844 от 8 ноября 2023 года, регламентирующий обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами, не имеет силы в ЕС. Об этом стало известно 26 апреля из ответа пресс-службы Министерства финансов Бельгии, полученного по запросу «РБК Инвестиций».

    Минфин Бельгии является регулирующим органом депозитария Euroclear, в котором находится основная часть заблокированных активов россиян, и, по заявлению регулятора, «только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств».

    Ранее российские власти сообщали о новом механизме, с помощью которого с декабря 2023 года будут расплачиваться с иностранными держателями евробондов за счет замороженных зарубежных счетов национального расчетного депозитария.

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    СанкцииЗамороженные активыУказ 844Путин
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