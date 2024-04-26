РБК: российские указы об обмене замороженными активами не будут иметь силы в ЕС

Указ президента России Владимира Путина № 844 от 8 ноября 2023 года, регламентирующий обмен заблокированными активами между россиянами и иностранцами, не имеет силы в ЕС. Об этом стало известно 26 апреля из ответа пресс-службы Министерства финансов Бельгии, полученного по запросу «РБК Инвестиций».

Минфин Бельгии является регулирующим органом депозитария Euroclear, в котором находится основная часть заблокированных активов россиян, и, по заявлению регулятора, «только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе. Российские указы не ведут к возникновению каких-либо европейских обязательств».