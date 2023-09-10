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    В России стартует обмен замороженными активами россиян и иностранцев

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    В России будет запущен обмен иностранных замороженных активов российских граждан и иностранцев за счет выплат Минфина в адрес нерезидентов. Об этом 10 сентября со ссылкой на указ президента России Владимира Путина написал РБК.

    С середины декабря начнет действовать механизм, по которому российские власти будут расплачиваться с иностранными держателями евробондов за счет замороженных зарубежных счетов национального расчетного депозитария (НРД). Туда приходят выплаты по иностранным бумагам российских инвесторов.

    Таким образом замороженные иностранные активы россиян будут обмениваться на средства, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И».

    Президент России подписал соответствующий указ 9 сентября.

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