В Петербурге стартовал кубок России по танцам на колясках

Более 150 спортсменов из 17 регионов России приехали в Петербург для участия в кубке России по танцам на колясках. Состязания стартовали 26 апреля и продлятся три дня, сообщили «Фонтанке» организаторы — Федерация спортивных танцев на колясках.

Фото: предоставила Федерация спортивных танцев на колясках Поделиться Поделиться





Участвовать в соревнованиях в этом году будут не только титулованные спортсмены, но и дебютанты. Официальные дисциплины включают в себя одиночные танцы среди мужчин и женщин, состязания среди пар на колясках, а также комби — танец, где один из партнеров на коляске, а второй на ногах. Всего в официальном зачете будут разыграны 16 комплектов наград.

Фото: предоставила Федерация спортивных танцев на колясках Поделиться Поделиться





Вне официальной программы пройдут юниорские соревнования для юношей и девушек в возрасте от 13 до 20 лет. Можно будет также увидеть детей в возрасте от 7 до 12 лет и ансамбли.



Старт соревнований в пятницу дал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он также передал приветствие президента России Владимира Путина.

«Мы очень гордимся, что этот Кубок всегда проходит в нашем городе. Я вижу здесь спортсменов, которые зажигают нас энергией, талантом, но самое главное — оптимизмом», — отметил градоначальник.



Кубок России по танцам на колясках проходит в конгресс-холле «Московский». Вход для зрителей — свободный, полюбоваться танцами спортсменов может любой желающий.

