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    «Среда, из которой мы должны черпать кадры». Путин призвал партии выдвигать и поддерживать на выборах бойцов СВО

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    Президент России Владимир Путин 26 апреля заявил, что политические партии должны активно выдвигать и поддерживать на выборах всех уровней бойцов, отличившихся во время специальной военной операции. С этим призывом он выступил на заседании Совета законодателей.

    «Это те люди, из которых мы должны черпать кадры и из которых мы должны выбирать на будущую работу, избирать людей, которые готовы служить России и которые служат России сейчас, не жалея себя, своего здоровья и жизни», — цитирует главу государства агентство РИА Новости. По мнению президента, в зоне боевых действий многие военнослужащие продемонстрировали «настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества», и они «достойно проявят себя на ведущих позициях во всех сферах».

    Ранее сообщалось, что к преподаванию в школах обновленного курса ОБЖ будут привлекать ветеранов специальной военной операции.

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