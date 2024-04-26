«Среда, из которой мы должны черпать кадры». Путин призвал партии выдвигать и поддерживать на выборах бойцов СВО

Президент России Владимир Путин 26 апреля заявил, что политические партии должны активно выдвигать и поддерживать на выборах всех уровней бойцов, отличившихся во время специальной военной операции. С этим призывом он выступил на заседании Совета законодателей.

«Это те люди, из которых мы должны черпать кадры и из которых мы должны выбирать на будущую работу, избирать людей, которые готовы служить России и которые служат России сейчас, не жалея себя, своего здоровья и жизни», — цитирует главу государства агентство РИА Новости. По мнению президента, в зоне боевых действий многие военнослужащие продемонстрировали «настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества», и они «достойно проявят себя на ведущих позициях во всех сферах».

