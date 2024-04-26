К перевозчику в Сертолово пришли люди в балаклавах и без. Так «Русская община» искала водителя-грубияна

В автобусный парк «АТП Барс-2» в Сертолово во время обеденного перерыва наведалась сплоченная группа людей и вызвала директора на разговор. По данным «Фонтанки», люди из «Русской общины» требовали объяснений из-за обиды, нанесенной женщине.



Видео визита размещено в группе движения «ВКонтакте» 26 апреля, но произошел он 24-го числа. Тогда же поступил звонок в полицию, сообщали о 50 гостях, но на месте выяснилось, что их около 30.



По данным «Фонтанки», поводом стала поездка женщины на 673-й маршрутке днем ранее. Сыну она рассказала, что водитель, в котором она заподозрила иностранного гражданина, оскорблял ее, выгонял из автобуса и кинул в нее деньгами (в посте движения написано, что она просила объяснить, как оплатить проезд). Молодой человек выяснил данные 42-летнего водителя и связался с движением «Русская община» через интернет. В 12 часов он встретился с его представителями, и вместе они прошли на территорию парка АТП «Барс-2» в Сертолово.



На видео сообщества видно, что извинения за произошедшее приносит бригадир маршрута, самого водителя визитеры не застали и не дозвонились до него.



АТП «Барс-2» — один из автобусных перевозчиков, который ранее работал в Петербурге, но после введения новой модели транспортного обслуживания стал работать только в Ленобласти. Учредителем компании является Леонид Бондаренко — собственник «Питеравто» и совладелец «Вест-Сервиса», который остался работать в Петербурге. «Фонтанка» связалась с гендиректором АТП «Барс-2» Максимом Кузнецовым, но он заявил, что не в курсе инцидента и что полицию никто не вызывал. В сообщении в группе «Русской общины» при этом говорится, что директор предприятия пошел им навстречу и обещал вызвать водителя.



Ранее, напомним, представители сообщества уже реагировали на избиение подростка охранником в петербургском магазине и просили СК разобраться с конфликтами так называемой «голубиной мафии».