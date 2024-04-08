Бастрыкин заинтересовался голубиной мафией и бездействием полиции в Петербурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщению о бездействии сотрудников полиции в связи с конфликтами между кланами так называемой голубиной мафии в Петербурге. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ведомства.



В телеграм-канале «Русская община Петрограда» появилось обращение к Следственному комитету и самому Бастрыкину. Активисты призвали правоохранительные органы «прекратить бандитские разборки аниматоров» в центре города.



«Просим разобраться в происходящем и привлечь к ответственности всех участников нападений, а также провести проверку по факту халатности и коррупции в отделах полиции, на территории которых происходят нападения», — говорится в сообщении.

