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    Бастрыкин заинтересовался голубиной мафией и бездействием полиции в Петербурге

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    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщению о бездействии сотрудников полиции в связи с конфликтами между кланами так называемой голубиной мафии в Петербурге. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

    В телеграм-канале «Русская община Петрограда» появилось обращение к Следственному комитету и самому Бастрыкину. Активисты призвали правоохранительные органы «прекратить бандитские разборки аниматоров» в центре города.

    «Просим разобраться в происходящем и привлечь к ответственности всех участников нападений, а также провести проверку по факту халатности и коррупции в отделах полиции, на территории которых происходят нападения», — говорится в сообщении.

    Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову организовать проверку и представить доклад.

    Накануне «Фонтанка» рассказывала о конфликте у Ленинградского зоопарка. Фотограф с голубями получил струю перцового газа в лицо. К нему на точку пришли 10–12 человек, мешали работе и в конце-концов применили баллончик. Нападения на аниматоров происходят не в первый раз, молодых людей уже обливали краской у «Авроры».

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