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    Голубиный бизнес на тропе войны. На фотографа с птицами напали возле Ленинградского зоопарка

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    Тяжелые времена переживает голубиный бизнес в Петербурге. Очередное нападение на фотографа с голубями случилось днем в воскресенье, 7 апреля, возле Ленинградского зоопарка.

    Как рассказал «Фонтанке» бизнесмен Виталий, пострадал его 28-летний сотрудник. Мужчине брызнули в лицо из баллончика. По словам бизнесмена, на точку пришло порядка 10–12 человек. Судя по кадрам, предоставленным Виталием, прибывшие мужчины запрещали людям фотографироваться с птицами, а когда все желающие разошлись, началась словесная перепалка, которая закончилась потасовкой и перцовым баллончиком. Аниматор получил химический ожог роговицы.

    Виталий полагает, что нападение на его сотрудника — это происки приятелей, так называемого, «голубиного короля» — Богдана Баленко. Сейчас мужчину обвиняют в хулиганстве: в конце августа Баленко, проходя мимо девушки с птицами у Ростральных колонн, буквально снес ее поставленным ударом локтя. Потерпевшая попала в больницу.

    Виталий рассказал, что пришел в аниматорскую сферу в мае 2023 года и имеет все необходимые документы и разрешения на свою деятельность. Однако, по его словам, друзья Баленко, которые остаются в бизнесе, пытаются выдавить конкурентов. Мужчина говорит, что все началось в феврале этого года.

    «Они вымогают мой бизнес, хотят забрать у меня мой законный бизнес. Угрозы постоянно поступали, избиения [сотрудников], облили краской моих сотрудников. Облили историческую ценность — памятник у крейсера «Аврора». <...> Я боюсь за свою жизнь, я уже месяц страдаю от этих людей», — поделился Виталий.

    По данным «Фонтанки», после инцидента у зоопарка были задержаны трое: житель Петербурга, уроженец Дагестана и молодой человек из Тосно. В отношении них составили административные протоколы за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Бизнесмен Виталий также написал заявление в полицию.

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    Комментарии 20

    Гость08 Апр 2024 в 01:25
    Наверное, тот случай, когда в самом зоопарке меньше зоопарка, чем снаружи, печально..
    +0−0
    Annonym9108 Апр 2024 в 00:54
    Как громко написано то "задержаны трое" насколько мне известна специфика действий петроградской Полиций этих задержанных отпустили в течений от 30 минут до 2 Часов в то время как адекватных жителей Района пойманных с бутылкой пива и не имеющих с собой паспорта и даже при его наличий держут в отделе от 5 Часов до 1 Суток навязчиво "требуя" оплатить штраф в отделе и не желая выписывать бумажную квитанцию .
    А ваще работа полиций В петроградском районе вызывает Массу вопросов Ассоциальные семьй которые ходят по району с колясками и шкурят клады никто не ловит , Дебоширов и прочих Ассоциальных элементов как те что напали на собаковладельца на Лизы чайкана тоже никто не "прессует" в рамках закона потому что такие сегодня избили до полу смерти а завтра убьют , я уж молчу про ситуацию с где местный ассоциал сломал челюсть и разбил бутылок на несколько тысяч в одном магазине на Мира , но почему то Петроградская Полиция не ставит таких элементов на особый так скажем контроль ....
    +2−0
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