Голубиный бизнес на тропе войны. На фотографа с птицами напали возле Ленинградского зоопарка

Тяжелые времена переживает голубиный бизнес в Петербурге. Очередное нападение на фотографа с голубями случилось днем в воскресенье, 7 апреля, возле Ленинградского зоопарка.

Как рассказал «Фонтанке» бизнесмен Виталий, пострадал его 28-летний сотрудник. Мужчине брызнули в лицо из баллончика. По словам бизнесмена, на точку пришло порядка 10–12 человек. Судя по кадрам, предоставленным Виталием, прибывшие мужчины запрещали людям фотографироваться с птицами, а когда все желающие разошлись, началась словесная перепалка, которая закончилась потасовкой и перцовым баллончиком. Аниматор получил химический ожог роговицы.



Виталий полагает, что нападение на его сотрудника — это происки приятелей, так называемого, «голубиного короля» — Богдана Баленко. Сейчас мужчину обвиняют в хулиганстве: в конце августа Баленко, проходя мимо девушки с птицами у Ростральных колонн, буквально снес ее поставленным ударом локтя. Потерпевшая попала в больницу.



Виталий рассказал, что пришел в аниматорскую сферу в мае 2023 года и имеет все необходимые документы и разрешения на свою деятельность. Однако, по его словам, друзья Баленко, которые остаются в бизнесе, пытаются выдавить конкурентов. Мужчина говорит, что все началось в феврале этого года.



«Они вымогают мой бизнес, хотят забрать у меня мой законный бизнес. Угрозы постоянно поступали, избиения [сотрудников], облили краской моих сотрудников. Облили историческую ценность — памятник у крейсера «Аврора». <...> Я боюсь за свою жизнь, я уже месяц страдаю от этих людей», — поделился Виталий.

