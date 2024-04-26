Хоть завтра на работу. Суд вынес приговор бывшему замглавы Василеостровского района

Василеостровский районный суд огласил приговор бывшему замглавы Василеостровского района Игорю Пономареву. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями при заключении контрактов для местных больниц.



Как сообщает 26 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Пономарев и другой фигурант дела, Александра Максимова, признали вину в том, что обеспечивали заключение контрактов между медицинскими учреждениями с одной стороны и ООО «Мирный-55» и ИП Задорожный — с другой. Работы касались уборки и создания единого цифрового контура здравоохранения. Всего так в 2019–2021 годах заключили 23 договора на 70 млн рублей. При этом к результатам выполненной работы претензий не возникло, они выполнялись в полном объеме, но «на немного более выгодных условиях для вышеуказанных компаний».



В итоге Пономареву суд запретил занимать должности на государственной службе в течение 2 лет. Однако ему зачтено время содержания под стражей, так что от наказания он освобожден. Аналогично решили и по поводу Максимовой — ее срок запрета на 1 год и 10 месяцев тоже считается уже истекшим. Это значит, что они вполне могут занимать должности, для которых не требуется полное отсутствие судимостей.



Ранее суд уже прекратил дело в отношении других участников схемы — Задорожного, Колтышева и Спиридоновой, с назначением судебного штрафа в 150 тысяч рублей.

