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    Отель на Биржевом и полуторамиллионный муляж. Подробности задержания замглавы Василеостровского района

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    Экономическая полиция задержала зампредседателя Василеостровского района при передаче реальных и мнимых денег «за общее покровительство». Силовики были готовы.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области


    Как сообщает Следственный комитет 12 апреля, задержанный накануне Владлен Родионов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В деле говорится, что он потребовал от директора управляющей компании взятку «за общее покровительство», «способствование положительному решению вопросов взаимодействия с государственными и правоохранительными органами, а также лоббирование интересов компании».

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    Гендиректор, однако, сообщила об этом требовании в правоохранительные органы. С начала года она встречалась с чиновником несколько раз, в итоге они договорились о том, что до конца 2024-го она передаст Родионову 6 миллионов 750 тысяч рублей, месячную взятку определили в 750 тысяч.

    В итоге накануне директор передал Родионову в отеле на Биржевом переулке 30 тысяч настоящих рублей, а также муляж на сумму 1 миллион 470 тысяч рублей. Чиновник был задержан экономической полицией. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

    Накануне «Фонтанка» рассказывала о задержании Родионова. Он работает в василеостровской администрации с 2018 года, и это не первое уголовное дело в отношении ее представителей за последние годы. В частности, в феврале 2024-го после года поисков был задержан бывший глава района Эдуард Ильин.

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