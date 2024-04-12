Отель на Биржевом и полуторамиллионный муляж. Подробности задержания замглавы Василеостровского района

Гендиректор, однако, сообщила об этом требовании в правоохранительные органы. С начала года она встречалась с чиновником несколько раз, в итоге они договорились о том, что до конца 2024-го она передаст Родионову 6 миллионов 750 тысяч рублей, месячную взятку определили в 750 тысяч .



В итоге накануне директор передал Родионову в отеле на Биржевом переулке 30 тысяч настоящих рублей, а также муляж на сумму 1 миллион 470 тысяч рублей. Чиновник был задержан экономической полицией. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.



Накануне «Фонтанка» рассказывала о задержании Родионова. Он работает в василеостровской администрации с 2018 года , и это не первое уголовное дело в отношении ее представителей за последние годы. В частности, в феврале 2024-го после года поисков был задержан бывший глава района Эдуард Ильин.