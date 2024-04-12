Отель на Биржевом и полуторамиллионный муляж. Подробности задержания замглавы Василеостровского района

Экономическая полиция задержала зампредседателя Василеостровского района при передаче реальных и мнимых денег «за общее покровительство». Силовики были готовы.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Как сообщает Следственный комитет 12 апреля, задержанный накануне Владлен Родионов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В деле говорится, что он потребовал от директора управляющей компании взятку «за общее покровительство», «способствование положительному решению вопросов взаимодействия с государственными и правоохранительными органами, а также лоббирование интересов компании».
Гендиректор, однако, сообщила об этом требовании в правоохранительные органы. С начала года она встречалась с чиновником несколько раз, в итоге они договорились о том, что до конца
В итоге накануне директор передал Родионову в отеле на Биржевом переулке
Накануне «Фонтанка» рассказывала о задержании Родионова. Он работает в василеостровской администрации с