Замглавы Василеостровского района задержан. Его подозревают во взятке

Замглавы Василеостровского района Петербурга Владлен Родионов задержан по подозрению в получении взятки. Он отвечает за ЖКХ.
По данным «Фонтанки», Родионова задерживали сотрудники службы экономической безопасности ФСБ днем 11 апреля. Собеседники издания произносят слово «с поличным». Предположительно, речь идет о «неуставных» финансовых отношениях с одной из управляющих компаний.
Родионов пришел в администрацию района в 2018 году, в сферу его ответственности вошли вопросы дорожного хозяйства, ЖКХ и благоустройства. До этого он работал в Кронштадтском районе, в частности, возглавлял там ГУЖА.
Напомним, последние два года для администрации Василеостровского района выдались очень насыщенными в уголовном смысле. В 2022-м были возбуждены несколько дел по хищениям и превышению полномочий при заключении местных контрактов на охрану и уборку медицинских учреждений. Затем дело по взятке возбудили в отношении главы района Эдуарда Ильина, после чего он сразу был уволен и скрылся. В январе 2023 года он был заочно арестован, однако задержать его смогли только в феврале 2024 года. За этот год он успел стать фигурантом еще нескольких уголовных дел, после задержания суд арестовал его.