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    Замглавы Василеостровского района задержан. Его подозревают во взятке

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    6 комментариев

    Замглавы Василеостровского района Петербурга Владлен Родионов задержан по подозрению в получении взятки. Он отвечает за ЖКХ.

    По данным «Фонтанки», Родионова задерживали сотрудники службы экономической безопасности ФСБ днем 11 апреля. Собеседники издания произносят слово «с поличным». Предположительно, речь идет о «неуставных» финансовых отношениях с одной из управляющих компаний.

    Родионов пришел в администрацию района в 2018 году, в сферу его ответственности вошли вопросы дорожного хозяйства, ЖКХ и благоустройства. До этого он работал в Кронштадтском районе, в частности, возглавлял там ГУЖА.

    Напомним, последние два года для администрации Василеостровского района выдались очень насыщенными в уголовном смысле. В 2022-м были возбуждены несколько дел по хищениям и превышению полномочий при заключении местных контрактов на охрану и уборку медицинских учреждений. Затем дело по взятке возбудили в отношении главы района Эдуарда Ильина, после чего он сразу был уволен и скрылся. В январе 2023 года он был заочно арестован, однако задержать его смогли только в феврале 2024 года. За этот год он успел стать фигурантом еще нескольких уголовных дел, после задержания суд арестовал его.

    ЛАЙК8
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    сVоих не бросаем12 Апр 2024 в 00:26
    и опять глава не знал и не при чём 😆😆😆
    +2−1
    Игорь Соколов12 Апр 2024 в 00:18
    А кто теперь не берёт?! Назови! Нет, я жду!

    (С)
    +2−3
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