Идет облава на недавнего главу Василеостровского района. Он пропал

Впервые руководителя Смольного такого ранга ищут ФСБ и прокуратура, СК и полиция. Перекрыто все, а от него ни шороха. «Фонтанка» понимает, что произошло задолго до решения об аресте. Понимает и как его предупредили.

Эдуарда Ильина собирались огорчать в понедельник, 12 декабря. Провести обыск у него в квартире на 17 линии, затем «проедемте» до Следственного комитета — тут недалеко, на Малом проспекте. Сходу допрос в статусе подозреваемого, задержание на двое суток, выход на арест. Ничего неожиданного, кроме утреннего звонка в дверь. По данным нашего издания, уголовное дело возбуждено накануне его пятничной отставки от 9 декабря. Статья вредная — получение взятки. Но за новостью об его увольнении губернатором Петербурга, вторая дуплетом не сработала.



Эдуард Ильин боролся как мог. Подключал ресурс, в том числе и столичный. Он опытный, понимал, что лавинообразный штурм его администрации толкает высокие кабинеты к решению от него избавиться.

Действительно, с осени его подчиненных перетряхивали уголовными делами, связанными то с контрактами на уборку поликлиник, то с охраной объектов здравоохранения. Затем появилась информация, что экономическая полиция района интересуется и детским питанием, стройкой. Обыскивали веером, залетел под арест замглавы администрации Игорь Пономарев. Приходили в кабинет и лично к Ильину.



Смольный не сдавал Ильина — сразу не указал ему на выход после первой волны обысков, даже после ареста его зама. Но в начале декабря при доверительных консультациях с руководством Следственного комитета правительство Петербурга получило понимание — Ильин вот-вот сядет. Оставалась лишь хорошая кадровая мина при полном провале власти на Васильевском острове. За день до отставки, 8 декабря, Ильину развели руками, мол, в пятницу утром забирай личные вещи из кабинета, а с понедельника мы тебе не начальство. Наверняка, добавили еще пару человеческих слов — готовься к настоящим неприятностям. После всего такого — даже до анекдотичной блондинки бы дошло. А Ильин пришел во власть с начальника УМВД по Василеостровскому району, когда-то начинал опером. Что тут уточнять, анализировать — сам проводил аналогичные операции.



Чуть останавливая содержание властного триллера, надо рассказать подоплеку. Даже если внимательно читать новости «Фонтанки» о накате силовиков, можно сосчитать участников этого забега. Это экономическая полиция, Следственный комитет, райотдел ФСБ, а сверху согласование Василеостровской прокуратуры. То есть это все те, кто до 2015 года, когда он ушел на замглавы Фрунзенского района, сидел с ним на одних совещаниях, решал вопросы, уступал друг другу, ворчал и договаривался. Они сообща пошли на него. Перечислять политологические мифы, рожденные за эти месяцы, — цирковой жанр. Автор текста пообщался и с представителями органов, и с бизнесменами на районе, да и некоторыми из администрации. Интонации разные, а вектор един: реальный характер Ильина вскрылся только в кресле главы.



Он повел себя как бы единственным воинским начальником, а все остальные — просители из приемной. Посчитал, что даже прокурор, полковник полиции, руководитель отдела СК — инструменты. Вульгарно его картина мира выглядела так: я вам говорю — вы исполняете. Что касается предпринимателей на земле, то они должны быть беспрекословно, как бы сформулировать, — социально ответственными перед администрацией, а со своими проблемами не беспокоить. Подчиненные чиновники и вовсе — «Акакии Акакиевичи». Ребята в погонах сначала думали, что это последствия привалившего счастья. Пройдет. Потом кое-что высказывали бывшему своему. Затем злились и, наконец, разозлились. Сообща напряглись.



Насколько известно журналисту «Фонтанки», после первой серии обысков Ильин пытался вернуть общий язык с бывшими коллегами. Но встретил уважительное обращение на «Вы» и предельно аппаратную интонацию: «С любыми вопросами всегда можно обратиться в установленном законом порядке».

Разумеется, когда в Смольном Ильину поставили ультиматум, то за ним уже наблюдали вовсю. Но в субботу, 10 декабря, радары показали, что он вынул сим-карту. И, как в кино, на экране погасла точка. В принципе, всем все стало ясно, и на поиск бросили резервные силы. Кружили, но как за границу канул, хотя «сторожевики» погранконтроля уверяли — не вылетал, не выезжал, не пролезал.



Ильин какой угодно, но он предельно легальный. Это теневым персонажам свойственно растворяться. Они готовы к подполью. Тут дойдешь до версии второго паспорта на фамилию не Ильин. Сегодня это не более, чем любопытная публицистика. Дело по взятке возбуждено в отношении него — никто никуда не отступит.



Если интересно, то ему вменяют ежемесячное получение 700 тысяч рублей на протяжении 2022 года в виде откатов за покровительство охранным компаниям, выигравшим бюджетные конкурсы. Плюс начальника отдела закупок Василеостровской администрации обвинили в даче взятки, коммерсанта — в посредничестве. И, похоже, аналогичные эпизоды могут вырасти из других сфер. Допустим, клининг, детское питание.

По-своему Ильин, конечно, все правильно сделал. Если накоплен жир, то лучше на прогулку ходить без конвоя. Но в его российских перспективах не видна тема оптимистического будущего. Еще немного и, скорее всего, он будет объявлен в розыск, замаячит заочный арест. История поучительная, в мире власти — редкая.

