Глава Василеостровского района уходит с должности. В последний год администрацию трясло обысками

Губернатор Петербурга Александр Беглов с 10 декабря освободил от должности главу администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина.
С 11.12.2022 на его должность назначен замглавы администрации Василеостровского района Михаил Соболев.
«Фонтанка» писала, каким неспокойным для Ильина выдался уходящий год. В начале осени администрацию первый раз потрясли обыски, связанные с контрактами на уборку районных поликлиник, был задержан профильный заместитель Ильина Игорь Пономарев. В фабуле дела по мошенничеству — директивно заключенные контракты с определенными компаниями, да еще и по завышенной цене.
Вскоре последовало продолжение. Сюжет аналогичный, но касается не клининга, а охраны медицинских учреждений. «Фонтанка» сообщала, что в поле внимания силовиков попали также детское питание, стройка и недвижимость Эдуарда Ильина.
Ильин был назначен главой района в 2019 году, до этого он был начальником криминальной милиции в этом же районе, а также замглавы Фрунзенского.