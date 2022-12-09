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    Глава Василеостровского района уходит с должности. В последний год администрацию трясло обысками

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    11 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов с 10 декабря освободил от должности главу администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина.

    С 11.12.2022 на его должность назначен замглавы администрации Василеостровского района Михаил Соболев.

    «Фонтанка» писала, каким неспокойным для Ильина выдался уходящий год. В начале осени администрацию первый раз потрясли обыски, связанные с контрактами на уборку районных поликлиник, был задержан профильный заместитель Ильина Игорь Пономарев. В фабуле дела по мошенничеству — директивно заключенные контракты с определенными компаниями, да еще и по завышенной цене.

    Вскоре последовало продолжение. Сюжет аналогичный, но касается не клининга, а охраны медицинских учреждений. «Фонтанка» сообщала, что в поле внимания силовиков попали также детское питание, стройка и недвижимость Эдуарда Ильина.

    Ильин был назначен главой района в 2019 году, до этого он был начальником криминальной милиции в этом же районе, а также замглавы Фрунзенского.

    Михаил Соболев с февраля 2019-го по октябрь 2022 года занимал пост начальника Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти. В 2022 году стал врио председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

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    Комментарии 10

    chip109 Дек 2022 в 10:24
    Круговорот бывалых в коридорах власти, все эти начальники со стажем одного поля ягоды.
    +1−0
    Danik09 Дек 2022 в 10:24
    Итак в каждом районе!?
    И губер снимает, и назначает.
    Не бережет себя работает в поте лица. И все время ищет хороших людей. И все время находит.
    Может что-то в консерватории подправить?
    Даже смешно.
    +0−0
    Silver86709 Дек 2022 в 10:20
    Ставить милиционера руководить районом это всё равно что медведя назначить начальником пасеки.
    +2−0
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