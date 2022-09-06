СК зачищает администрацию. Почему в Василеостровском районе идут задержания

Причины отклонения других заявок либо показались антимонопольщикам надуманными, либо вообще не поддавались толкованию. Но главное даже не в этом — кажется, всех из списка все устраивало, УФАС писало о признаках сговора. «Якобы посторонние» регулярно не успевали подать заявки. Если же действительно приходила компания со стороны — ее технично оттирали от контракта: ловили на формулировках «жидкое или пенящееся мыло», на размерах контейнера для моющих средств, да мало ли на чем.



Сюда же — куча подробностей. Техническую документацию под аукционы составляла та же организация, что и некоторые заявки участников. Технические характеристики излагались в таком нестандартном формате, что компаниям со стороны заполнить эту часть заявки без ошибок — почти нереально. Документы разных предприятий из перечня подавались по одному и тому же адресу, почты-телефоны пересекались, использовались общие IP-адреса.



Это, как говорится, косвенные, хотя и недвусмысленные признаки: ничего нового для тех, кто следит за картельной стороной петербургских госзакупок. Но в администрацию пришли не из-за общих телефонов. УФАС углубился во тьму веков и составил интересный сюжет. Дело в том, что до 2020 года медицинские учреждения в районе убирались силами их же штатных единиц — уборщиков, переориентировались сравнительно недавно. Заместителем Никиты Тихонова в Василеостровском отделе здравоохранения в 2019 году стал Игорь Пономарев; до этого он возглавлял аналогичный департамент во Фрунзенском районе, где медики также переходили на услуги клининговых компаний. Примерно в то же время в Третью и Четвертую василеостровские поликлиники на полставки была принята Александра Максимова, которая до этого была специалистом по закупкам в ГСП № 15 Фрунзенского района. Был у Максимовой и индивидуальный пропуск в администрацию. Опрошенные сотрудники поликлиник не то чтобы ясно представляли себе функционал нового коллеги, воспринимали ее как координатора между ними и районной властью, а кто-то — и просто как сотрудника администрации. Сама Максимова, впрочем, и не отрицала, что фактически работает в отделе здравоохранения, а не в этих поликлиниках.



Эти перемещения — тоже техника. Из объяснений, которые давались прокуратуре, следует, что руководителей подведомственных медицинских учреждений в начале 2020 года собрали в администрации и поставили перед фактом: переходим на клининговый аутсорсинг, и вот вам два подрядчика, имейте в виду. Объясняли, что так будет выгоднее, что это позволит сократить уборщиков. Не оценивая качество работы, как минимум один из главврачей сообщил: стало дороже в 4 раза (было 600 тысяч за уборку в год, стало 2,5 млн). УФАС сравнило цены нового подрядчика и те цены, по которым сам он набирал себе компании на субподряд. Выяснилось, что ИП Задорожный М.В. брал контракт, исходя из 300 рублей за квадратный метр помещения и 600 рублей — за квадратный метр прилегающей территории. Субподрядчикам, которые действительно убирали, переводил 70 и 80 рублей соответственно. Аргумент, что эта вилка — расходы на администрирование, контроль, бухгалтеров и юристов, антимонопольщики, конечно, выслушали, но всерьез не приняли. Они посчитали, что начальная цена на аукционах, во-первых, завышена, а во-вторых, основана на коммерческих предложениях заранее связанных между собой игроков.



Все это — не считая мелочей, вроде того, что постоянные победители заранее знали об аукционах и помогали их готовить. Есть в материалах и переписки между поликлиниками и ИП Задорожный М.В. с формулировками, вроде: «Подготовила аукционную документацию на клининг. Отправила нашему юристу. Пока она смотрит, посмотрите и вы. Если все в порядке, проставлю даты и отправлю на публикацию».



Одна и та же картина повторяется из аукциона в аукцион, так что прокуратура, закрепившись в УФАС передала два материала в ГСУ СК для проверки и решения о возбуждении уголовного дела. В одном случае она приравнивает суму хищений к совокупной стоимости полученных контрактов — 175 млн рублей, и здесь прокуратура видит особо крупное мошенничество и ограничение конкуренции; в другом — ущерб бюджету в 79 млн рублей, здесь — злоупотребление в сфере госзакупок. СК рассудил по-своему: с конца 2019 года по 5 сентября 2022-го произошло хищение не менее 78 млн (то самое особо крупное мошенничество), а некто в администрации наплевал на конкуренцию, чем превысил свои полномочия (отсюда и соответствующая ст. 286 УК РФ). Постановление о возбуждении уголовного дела вынесено, по данным «Фонтанки», накануне — отсюда и хлопотное утро вторника в администрации и у подрядчиков.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

