Не знаем как у вас, а на Васильевском — «рейдер» друг конкуренции. Силовики добивают администрацию

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока не дошло до задержаний после еще идущих обысков в Администрации на Васильевском, квартирах, офисах, поликлинике, «Фонтанка» поняла, что теперь-то не устраивает правоохрану. Интрига в том, что, похоже, глава района Ильин попал в окружение превосходящих сил из СК, полиции, ФСБ и прокуратуры.



— У нас уже есть показания, как в администрации подчиненным нарезали задачу, чтобы контракты на охрану объектов здравоохранения выигрывали одни и те же охранные предприятия, причем все это происходило по старой схеме, когда сами бизнесмены составляли техзадания, передавали их на флешках, а заявки конкурентов... Минуточку, сейчас я вам прямо зачитаю официальную бумагу: «Другие заявки отклонены в связи с допущенными нарушениями при их заполнении и в связи с несоответствием аукционной документации», — не столько помог, сколько буквально сформулировал нам эпиграф один из сотрудников, непосредственно принимающих участие во второй волне наката на Администрацию Василеостровского района.



Придется напомнить, что первая волна накрыла районную власть в сентябре. Тогда тяжелый разговор с чиновниками и бизнесменами шел по поводу монополизации услуг на клиринг объектов здравоохранения. Потерь со стороны отвечающих за уборку, было предостаточно, вплоть до арестованного заместителя главы Администрации Игоря Пономарева.

Сегодня же, к обеду, 16 ноября в Администрацию, жилища бизнесменов, их офисы и поликлинику опять постучались именно те же силовики и причем по зеркальному уголовному делу по превышению служебных полномочий плюс мошенничеству. Только теперь ключевое слово — не чистота, а охрана.



Мы только что сообщили об обысках в квартирах и офисах охранных предприятий ООО «Рейдер», ООО «Рейдер-КСБ» и ООО «Люция». (Учредителей и гендиректоров доставляют в СК). Именно они оказывают услуги по охране всем 78 школам и учреждениям здравоохранения на острове. К примеру, это две городских поликлиники (№№ 3,4, соответственно), стоматологические поликлиники №2 и №3, детская городская стоматологическая №1, кожно-венерический диспансер и два психоневрологических. Везде их охраняют вышеуказанные компании с 2019 года. А при учете, что в материалах дела уже есть показания, говоря на языке ФАС, о сговоре и антиконкурентном соглашении как модели группового поведения хозяйствующих субъектов, то следствию остается выяснить лишь глубоко не арбитражный нюанс — какие и кому откаты.



Но в этой истории есть и то, что никогда не будет напечатано ни в одном постановлении. Даже судя по текстам сегодняшних и сентябрьских новостей, видно, что атакуют администрацию не какие-то космические силы, а все те силовики, чьи руководители постоянно присутствуют на общих совещаниях с главой района Эдуардом Ильиным. Повторно по его подчиненным работает Следственный комитет района, экономическая безопасность УМВД района, в прошлый раз присутствовал райотдел ФСБ, а все это с санкции прокуратуры района. Добавим, что им в помощь дали оперативников Управления экономической безопасности, а остальные мускулистые ветви заручились поддержкой своего городского руководства. Поэтому, вряд ли Эдуард Ильин еще в первую зачистку не предпринял попыток выяснить в чем переполох; не попробовал понять, что вдруг случилось. Наконец, не захотел договориться. Причем, по уточненным данным «Фонтанки», после первых посадок его вызывали в Смольный и не на пряники.



Тут две версии: либо «погоны» сговорились и разом набросились на невиновного, либо он серьезно в чем-то неправ.

До кого в этот раз дотянутся задержания — к ночи, 16 ноября покажут наши новости. Но как нам туманно намекают, у силовиков в запасе еще припасены козыри по детскому питанию, стройке и даже имеет место быть предварительная проверка по недвижимости самого Эдуарда Ильина. Но это нам намекнули «не под запись» и пригрозили пальцем, мол, помолчите пока.

Так нас прервали на самом интересном месте.



Евгений Вышенков, Фонтанка.ру

