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    Задержан замглавы Василеостровского района

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    В Петербурге задержан замглавы Василеостровского района

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    Заместитель главы администрации Василеостровского района Игорь Пономарев задержан в Петербурге. Ему тоже припомнили конкурсы на уборку поликлиник.

    По данным «Фонтанки», с первой половины дня Пономарев находился на допросе СК по Василеостровскому району. После этого около 20:00 было принято решение о его процессуальном задержании.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о деле, которое СК возбудил по крупному мошенничеству и превышению должностных полномочий. Речь о том, что с 2020 года районные поликлиники стали переходить на аутсорсинг в части комплексной уборки. Контракты при этом регулярно и без конкуренции получали компании бизнесмена Михаила Задорожного. В материалах антимонопольного дела говорится, что аналогичный переход был во Фрунзенском районе, когда Пономарев заведовал там здравоохранением. Затем он перешел на должность заместителя главы Василеостровского района, одновременно с ним район сменила специалист Александра Максимова, которая тут же была трудоустроена в местные поликлиники. При этом она координировала закупочные процессы для администрации.

    В контрактном однообразии Следственный комитет видит содействие районных властей, сумму хищений оценивает в 77 млн рублей. Начальник отдела здравоохранения Никита Тихонов находится под подпиской, Задорожный и Максимова — арестованы.

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