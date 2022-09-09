В Петербурге задержан замглавы Василеостровского района

Заместитель главы администрации Василеостровского района Игорь Пономарев задержан в Петербурге. Ему тоже припомнили конкурсы на уборку поликлиник.



По данным «Фонтанки», с первой половины дня Пономарев находился на допросе СК по Василеостровскому району. После этого около 20:00 было принято решение о его процессуальном задержании.



«Фонтанка» подробно рассказывала о деле, которое СК возбудил по крупному мошенничеству и превышению должностных полномочий. Речь о том, что с 2020 года районные поликлиники стали переходить на аутсорсинг в части комплексной уборки. Контракты при этом регулярно и без конкуренции получали компании бизнесмена Михаила Задорожного. В материалах антимонопольного дела говорится, что аналогичный переход был во Фрунзенском районе, когда Пономарев заведовал там здравоохранением. Затем он перешел на должность заместителя главы Василеостровского района, одновременно с ним район сменила специалист Александра Максимова, которая тут же была трудоустроена в местные поликлиники. При этом она координировала закупочные процессы для администрации.

