В Петербурге арестован еще один фигурант дела о василеостровском медицинском клининге

Василеостровский районный суд арестовал Александру Максимову, которая числилась специалистом в районных поликлиниках. Накануне по делу о мошенничестве в СИЗО отправили и подрядчика по уборке этих учреждений.



Как сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов, Максимова арестована на 2 месяца, до 5 ноября. Такая же мера пресечения накануне была избрана предпринимателю Михаилу Задорожному, проходящему по тому же делу.

