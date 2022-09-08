В Петербурге арестован еще один фигурант дела о василеостровском медицинском клининге

Василеостровский районный суд арестовал Александру Максимову, которая числилась специалистом в районных поликлиниках. Накануне по делу о мошенничестве в СИЗО отправили и подрядчика по уборке этих учреждений.
Как сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов, Максимова арестована на 2 месяца, до 5 ноября. Такая же мера пресечения накануне была избрана предпринимателю Михаилу Задорожному, проходящему по тому же делу.
«Фонтанка» подробно рассказывала о нем. После перехода районных поликлиник на аутсорсинг в части комплексной уборки все контракты доставались компаниям Задорожного. Следствие видит в этом волю людей из администрации и хищение 78 млн рублей. В материалах указано, что Александра Максимова примерно в это же время была трудоустроена в две поликлиники, хотя фактически выполняла трудовые функции в администрации и обеспечивала координацию в части госзаказа.