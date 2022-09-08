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    В Петербурге арестован еще один фигурант дела о василеостровском медицинском клининге

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    Василеостровский районный суд арестовал Александру Максимову, которая числилась специалистом в районных поликлиниках. Накануне по делу о мошенничестве в СИЗО отправили и подрядчика по уборке этих учреждений.

    Как сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов, Максимова арестована на 2 месяца, до 5 ноября. Такая же мера пресечения накануне была избрана предпринимателю Михаилу Задорожному, проходящему по тому же делу.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о нем. После перехода районных поликлиник на аутсорсинг в части комплексной уборки все контракты доставались компаниям Задорожного. Следствие видит в этом волю людей из администрации и хищение 78 млн рублей. В материалах указано, что Александра Максимова примерно в это же время была трудоустроена в две поликлиники, хотя фактически выполняла трудовые функции в администрации и обеспечивала координацию в части госзаказа.

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