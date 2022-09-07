В Петербурге суд арестовал бизнесмена из дела о василеостровских уборщиках

Василеостровский районный суд арестовал на два месяца предпринимателя Михаила Задорожного. Именно он с завидным постоянством выигрывал конкурсы на уборку в районных поликлиниках.
Как сообщает 7 сентября объединенная пресс-служба судов, Задорожный, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, вину не признал.
По данным «Фонтанки», задержанный одновременно с ним начальник василеострвского отдела здравоохранения Никита Тихонов — на подписке. Третьему задержанному — специалисту двух поликлиник Максимовой — мера пресечения пока не избрана.
«Фонтанка» подробно рассказывала о деле, которое возбудил СК по мошенничеству и превышению должностных полномочий. После перехода районных поликлиник на аутсорсинг в части комплексной уборки все контракты доставались компаниям Задорожного. Следствие видит в этом волю людей из администрации и хищение 78 млн рублей.