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    Замглавы Василеостровского района арестован в Петербурге на два месяца

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    Суд отправил на два месяца в СИЗО замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева. Его задержали накануне в рамках дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

    По данным «Фонтанки», меру пресечения Пономареву суд избрал вечером 10 сентября. О реальном аресте ходатайствовало следствие. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, чиновник арестован до 5 ноября.

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    О задержании Пономарева «Фонтанка» сообщала накануне. Оно стало четвертым и самым статусным в уголовном деле о клининге в поликлиниках. Кроме Пономарева, задерживали главу районного отдела здравоохранения Никиту Тихонова, предпринимателя Михаила Задорожного и специалиста Александру Максимову. Двое последних — в СИЗО.

    По версии СК, компании Задорожного регулярно получали контракты на уборку районных поликлиник при содействии людей из администрации. Реальной конкуренции на конкурсах не получалось, так как аффилированные с ним компании сами не подавали заявок, а участников со стороны оттесняли. Сумму хищений СК оценивает в 77 млн. Подробнее — читайте на «Фонтанке».

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