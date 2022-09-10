Замглавы Василеостровского района арестован в Петербурге на два месяца

Суд отправил на два месяца в СИЗО замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева. Его задержали накануне в рамках дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.



По данным «Фонтанки», меру пресечения Пономареву суд избрал вечером 10 сентября. О реальном аресте ходатайствовало следствие. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, чиновник арестован до 5 ноября.

