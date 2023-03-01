Совсем уже. Экс-главу Василеостровского района приложили за обман на комфорте личной приемной

Петербургский предприниматель согласился в долг отремонтировать пространство руководства Василеостровской администрации, а после два года просил аудиенции у главы. «Сейчас-сейчас» закончилось для коммерсанта потерей 14 миллионов. «Фонтанка» узнала, что дело началось не типично — прокурор случайно наступил на кафель.

Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело в отношении уже бывшего главы Василеостровского района Эдуарда Ильина. Наше издание поэтапно сообщало, как сначала силовики штурмовали его администрацию, затем возбудили «взятку», затем Ильин исчез. Недавно «Фонтанка» рассказала, что суд арестовал солидное имущество его семьи, вплоть до апартаментов под миллион долларов в особняке на 15-й линии.

По информации нашего издания, 1 марта уже новая история процессуально вышла под статьей 159 УК — «мошенничество». Кстати, тема занимательна для многих бизнесменов, начинающих работать с бюджетом исключительно под честное слово госзаказчика.

Так, в 2019 году небольшая компания «Стройгарант» ремонтировала гимназию имени Крылова (Васильевский остров). Туда в связи с конфликтом между детьми заглянул прокурор района Богатырев. Случайно он заметил, что кафельная плитка там идентична той, что кладут в администрации района, хотя контрактов администрация не разыгрывала. Доверительная же беседа с владельцем фирмы ни к чему не привела — при действующем Ильине предприниматель не готов был давать комментарии надзору, заявив, что его всё устраивает.

Приемная главы администрации Василеостровского района Фото: Ирина Баханович Поделиться Поделиться





Однако после известных событий с заочным арестом главы администрации бизнесмен пересмотрел свое отношение. Оказалось, что Ильин лично попросил его начать ремонт в своей приемной и коридоре, но в долг — без оформления каких-либо договоров. При этом обещая чуть позже закрыть все расходы официально. Когда работы были практически выполнены — даже установлены панели из дорогих пород дерева, — контракты так и не заключались. Предприниматель просил, просил, и позже ему закрыли небольшую сумму тремя договорами. Но остаток долга составил 14 миллионов рублей. Журналист нашего издания созвонился с хозяином компании.



— Конечно, я объяснял Ильину, что мы небольшая фирма и для меня это огромная сумма. Я же в долг всё заказывал, надеясь, что по контракту всё заплатят. Но он «сейчас-сейчас, «подумаю, что-нибудь придумаю», а денег как не было, так и нет. До него трудно было дотянуться. Я ловил его на разных объездах района. Потом понял, что меня просто кинули. Два года долги отдавал. Умнее буду, — рассказал нам владелец «Стройгаранта» Дибиров.

На днях все эти воспоминания, акты обследования ремонта в администрации прокуратура направила в Следственный комитет района. К взятке и служебному подлогу Ильина приплюсовали мошенничество.