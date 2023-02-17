Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Прокуратура готовит финансовую почву для обращения в доход государства имущества, формально не принадлежащего бывшему руководителю администрации Василеостровского района. Он уже в розыске и заочно арестован, а надзор ввел невиданные для Петербурга санкции. Даже жалко чиновника. Хотя, конечно, при его должности жить в апартаментах под миллион долларов, — демонстрация.



Эдуарду Ильину инкриминируется получение взятки на сумму в 5 миллионов 600 тысяч рублей. Санкция части 6 статьи 290 УК предусматривает и штраф в размере 70-кратной суммы взятки. Что равно 392 миллионам. По нашей информации, такой текст напечатан несколько дней назад в постановлении Василеостровского суда. И это не рассуждение.



«Фонтанка» с самого начала падения Ильина давала новости. Сначала объединенная группировка силовиков в составе Следственного комитета, экономической полиции, ФСБ, под предводительством районной прокуратуры, буквально, волнами штурмовала администрацию. А после ареста заместителя главы, было возбуждено уголовное дело уже на Ильина. Он понимал, к чему это они клонят и за день до задержания исчез маршрутом релоканта Петербург — Минск — Ереван — подставляйте нужное. Вскоре объявили федеральный розыск и, здравствуй, заочный арест. Когда событие остыло, мы поставили ироничную информацию, мол, ему еще прилетело «на погоны». Это дело касалось пьянки его подчиненных. Получается, и оно не постскриптум.



Пока все это кололо общественность и раздражало Смольный, василеостровская прокуратура инициировала известный, но не практикующийся на Неве, алгоритм изучения имущества обвиняемых во взятках. Схема начала отрабатываться на монументальной истории с полковником Захарченко. После найденных у него миллиардов, его родственники лишились имущества и активов, как спрятанных под их юрисдикцию самим Захарченко.

Сегодня «Фонтанка» знает уровень наката на Ильина (Это же надо было так настроить против себя всех силовиков сразу, когда еще пару лет назад он в погонах полковника полиции сидел с ними за одним столом).



Оперативные подразделения легко увидели две его квартиры на улице Хошимина и Ланском шоссе. Но это же просто его декларация. Потом поднатужились.

Изучили не только супругу, сына, добрались до сестры. Причем, подсчитали их доходы, посмотрели кто где фактически живет, как перемещаются машины во времени и пространстве.



Для начала у жены зафиксировали «Мерседес ML50» с демонстративными номерами «777» и квартиру бизнес-класса на Полтавской улице. Затем изучили БМВ Х5 с такими же знаками «777» сына Эдуарда Ильина. Так как автомашина ранее принадлежала отцу, то ее тоже внесли в реестр. Так и просится: «Бинго!».



Наконец, добрались до сестры. Ладно, две приличные квартиры в Москве, «Сузуки Гранд Витара» и даже дом возле озера в престижном Токсово Ленобласти. Нарисовался еще и особняк в центре города. Это отдельный десерт.

Квартира в доме № 24–26 по 15-й линии Васильевского острова. Оформлена на сестру. Куплена, когда Эдуард Ильин занимал кресло главы.



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Дом в его нынешнем виде появился в начале нулевых: до этого там был детский сад завода Котлякова, который и реконструировали под элитное жилье, сделав пристройку и мансардный этаж. Внутри 7 квартир: одна трехэтажная и по три — двухэтажных и одноэтажных, в цоколе — тренажерный зал. Общая площадь квартир составляет почти полторы тысячи квадратных метров, общее число комнат — 22.

В двух минутах ходьбы — администрация района на Большом проспекте. По версии СК, Эдуард Ильин именно в этой квартире проживал.



Прямо сейчас в этом доме продается практически идентичная по метражу двухэтажная и трехкомнатная квартира — 142,4 метра. Выставили ее на продажу в октябре за 55 млн рублей, потом пытались повышать цену до 80 млн, но последнее предложение на популярном портале — все те же 55 млн. «Исключительно приличные соседи», — обещают в объявлении. Что правда.



И вот на всю эту массу суд наложил арест, согласившись, что целью Ильина было сокрытие доходов. «При этом суд учитывает, что данная мера не нарушает права обвиняемого Ильина, поскольку процессуальное принуждение носит временный характер в пределах предварительного расследования, и не сопряжена с переходом права на указанное имущество другому лицу или государству», — успокоил судья.

Учитывая, что Эдуард Ильин возвращаться в камеру не собирается, не исключен заочный приговор.



Евгений Вышенков, Фонтанка.ру

