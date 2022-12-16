Губернатор освободил, следователь принял. Экс-главу Василеостровского района Ильина обвинили во взятке

Сразу после увольнения главы Василеостровского района Петербурга к нему летит нехорошее уголовное дело. Это новость. А за ней «Фонтанка» увидела удивительную ситуацию — силовики не могут задержать Эдуарда Ильина.

Следственный комитет Василеостровского района возбудил уголовное дело в отношении уже бывшего руководителя администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина. По информации «Фонтанки», это случилось буквально за день до его отставки.

В прошлую пятницу, 9 декабря, сообщалось, что губернатор Петербурга освободил Ильина от занимаемой должности. Что было ожидаемым, а не вдруг. С начала осени 2022 года администрацию трясло от уголовных дел, связанных то с контрактами на уборку поликлиник, то с охраной объектов здравоохранения. Затем появилась информация, что экономическая полиция районов интересуется детским питанием и стройкой. Обыскивали многих, попал под арест замглавы администрации Игорь Пономарев, приходили и в кабинет к Ильину.



По данным «Фонтанки», на этот раз следствие усмотрело получение взятки. Последний факт говорит, что все предыдущие неприятности добрались лично до Эдуарда Ильина. Следственный комитет вменяет ему шестую часть статьи 290. В суммах это выглядит так: в течение 2022 года Эдуард Ильин ежемесячно получал 700 тысяч рублей через свою подчиненную от бизнесмена. По версии следствия, это были откаты за нужный взгляд на победу в бюджетных конкурсах.

Что касается отставки Ильина накануне процессуального решения, то теперь очевидно: в правительстве Петербурга предполагали его скорое падение под натиском силовиков и сыграли на упреждение. Ведь теперь он не ответственный чиновник Смольного, а «экс». Для читателя это, может быть, и безразлично, а для ведомственной статистики — важно.

