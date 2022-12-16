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    Губернатор освободил, следователь принял. Экс-главу Василеостровского района Ильина обвинили во взятке

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    Сразу после увольнения главы Василеостровского района Петербурга к нему летит нехорошее уголовное дело. Это новость. А за ней «Фонтанка» увидела удивительную ситуацию — силовики не могут задержать Эдуарда Ильина.

    Следственный комитет Василеостровского района возбудил уголовное дело в отношении уже бывшего руководителя администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина. По информации «Фонтанки», это случилось буквально за день до его отставки.

    В прошлую пятницу, 9 декабря, сообщалось, что губернатор Петербурга освободил Ильина от занимаемой должности. Что было ожидаемым, а не вдруг. С начала осени 2022 года администрацию трясло от уголовных дел, связанных то с контрактами на уборку поликлиник, то с охраной объектов здравоохранения. Затем появилась информация, что экономическая полиция районов интересуется детским питанием и стройкой. Обыскивали многих, попал под арест замглавы администрации Игорь Пономарев, приходили и в кабинет к Ильину.

    По данным «Фонтанки», на этот раз следствие усмотрело получение взятки. Последний факт говорит, что все предыдущие неприятности добрались лично до Эдуарда Ильина. Следственный комитет вменяет ему шестую часть статьи 290. В суммах это выглядит так: в течение 2022 года Эдуард Ильин ежемесячно получал 700 тысяч рублей через свою подчиненную от бизнесмена. По версии следствия, это были откаты за нужный взгляд на победу в бюджетных конкурсах.

    Что касается отставки Ильина накануне процессуального решения, то теперь очевидно: в правительстве Петербурга предполагали его скорое падение под натиском силовиков и сыграли на упреждение. Ведь теперь он не ответственный чиновник Смольного, а «экс». Для читателя это, может быть, и безразлично, а для ведомственной статистики — важно.

    Кстати, то же самое произошло ровно год назад. В декабре прошлого года губернатором был уволен глава администрации Калининского района Иван Громов, а на следующий день его обыскали, задержали, арестовали. Как тут не сравнить, мол, в снегопад силовик стучится дважды.

    Вот только Ильина не обыскали. И не допросили. И в ближайшее время не задержат. Его в прямом смысле никто не может найти. А ищут не приятели, а ФСБ и экономическая полиция. Не выходите из темы. «Фонтанка» уже пишет материал под заголовком «Он пропал».

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    Комментарии 6

    27472499716 Дек 2022 в 10:57
    Подобное положение в обществе и должность полагаю подразумевает человека с определёнными способностями и складом ума. Если соответствует. Не найдут. В общем нам с вами точно правды не кто не раскроет. А так народ радуют! Больше посадок! Больше крови! Народ устал! Народ жаждит! Хлеба и зрелищ!
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