«Для лучшей сохранности». Бывшего главу комитета по информатизации Смольного на два месяца отправили в СИЗО

Фото: Павел Каравашкин /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Выслушаем следователя который объяснит, что он от нас хочет», — начал заседание 7 декабря судья Антон Савленков.

Претензии к Громову касаются периода, когда он возглавлял комитет по информатизации. Якобы используя богатый жизненный опыт, связи, положение и согласие соучастников, мошенническим путем он похитил больше 160 миллионов. По версии следствия, с 2013 по 2018 год комитет и подведомственный ему ГУП ИАЦ заключали контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс», после чего перечисляли средства за заведомо невыполненные работы. Громову вменяют 8 эпизодов, семь из которых с использованием служебного положения.

Следователь просил арестовать Громова, перечисляя адреса и стоимость имущества, принадлежащего его семье, упоминал офшоры и деловые связи за рубежом. Обвиняемый конспирировался, не раскрывая своего истинного благосостояния. Скрыться Громов может хоть на Кипре, хоть на Украине, хоть в Болгарии — у родни и друзей есть пара-тройка домов за пределами России. Кандидатская степень, два высших образования, госслужба за плечами, опыт участия в боевых действиях, целеустремлен — все это записано следствием в поводы закрыть за Громовым дверь камеры. Глава Калининского района с приставкой «экс» суточной давности на свободе может не остановиться на достигнутом и похитить еще. Часть документов, важных для следствия, были уничтожены. Члены группы вместе с Громовым тоже конспирировались — у них были клички и закрытый чат в одном их мессенджеров. Судья попросил следователя перечислить, что лежит в обосновании его ходатайства. Кроме постановлений о возбуждении дел и прочих процессуальных документов, туда вошли, например, автобиография Громова и характеристика жилого помещения, по которой чиновник был прописан в квартире директора подрядной организации «Тэсонэро компьютерс». Прокурор ходатайство поддержал в полном объёме.

Фото: Павел Каравашкин /«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин /«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Громов сразу смог прокомментировать только протокол очной ставки с коммерсантом из «Тэсонэры» Алексеем Косаревым. Он директорствовал в компании при ее открытии и он же ее ликвидировал. Обвиняемый не согласился с выводами следствия из этой беседы, согласно которым компания была фиктивная, а контракты не исполнялись. «По остальным фактам мне сказать нечего, их надо проанализировать», — сказал Громов и заслужил не только перерыв для ознакомления с материалами, о котором не просил, но и личную просьбу следователя снять с него на это время наручники.

Преференции достались Громову и до начала заседания, и в процессе. Пока с материалами знакомился адвокат, чиновник кушал привезенную защитником пиццу. Внешне ничего не отличало обвиняемого от сопровождающих его полицейских в штатском. Приставы его не сторожили, клетка в зале пустовала — Громов светил полосатыми носками сидя на скамейке посреди зала.

Экс-чиновник отметил расчёты стоимости контракта и заверил суд, что так вменять ему хищения нельзя. Что касается самой меры, то Громов в первую очередь напомнил суду про семью и трёх маленьких детей, затем — про заслуги и награды. Заключение под стражу считает избыточным.



Адвокат Кондратьев и вовсе назвал обоснования из ходатайства голословными, но тем не менее просил продлить задержание — у защиты было мало времени на сбор аргументации в защиту своей позиции.

Пока суд думал над этим вопросом, следователь объяснял Громову про двухнедельный карантин в СИЗО. Благо с приставкой «если».

Ивана Громова и его брата Павла задержали сегодня же, 7 декабря. Только накануне чиновник был отправлен в отставку как глава Калининского района, произошло это на фоне совещания с Бегловым на тему снегопада и несвоевременной уборки. Оказалось, Смольный шел на опережение.

Послезавтра Ивану Александровичу исполнится 44 года.

