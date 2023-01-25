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    В Петербурге заочно арестовали бывшего главу Василеостровского района Эдуарда Ильина

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    Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Эдуарда Ильина, который до 9 декабря прошлого года возглавлял администрацию района, а ныне обвиняется во взятке.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 25 января, ходатайство о заключении под стражу удовлетворено.

    Решение об аресте вступает в силу с момента задержания его на территории РФ либо с момента водворения его в Россию в порядке экстрадиции.

    Дело в отношении Ильина было возбуждено за день до того, как об его отставке объявил губернатор.

    В течение года в администрации Василеостровского района несколько раз проводились обыски. Осенью они были связаны с контрактами на уборку поликлиник района. Тогда же был задержан замглавы Игорь Пономарев.

    Следующий обыск был уже по делу о контрактах на охрану поликлиник.

    Когда же дело дошло до самого главы, то речь шла о получении взятки, причем регулярной, в размере якобы 700 тыс. рублей ежемесячно. Деньги, по мнению следствия, должны были гарантировать правильным компаниям победу в конкурсах на бюджетные средства. Компании все занимались частной охранной деятельностью и претендовали на работу не только в здании администрации, но и в подведомственных зданиях. По версии следствия, мзду Ильин мог получать с января по август 2022 года, и всего через посредника (его роль, по предварительной информации, играла начальник отдела закупок администрации Калинина) он получил 5 млн 600 тыс. рублей.

    Однако допросить самого Ильина у сотрудников СК не вышло — он пропал. Его поисками занимались оперативники ФСБ и экономической полиции, но безуспешно. 11 января Эдуарда Ильина объявили в федеральный розыск.

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