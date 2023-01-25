В Петербурге заочно арестовали бывшего главу Василеостровского района Эдуарда Ильина

Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Эдуарда Ильина, который до 9 декабря прошлого года возглавлял администрацию района, а ныне обвиняется во взятке.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 25 января, ходатайство о заключении под стражу удовлетворено.

Решение об аресте вступает в силу с момента задержания его на территории РФ либо с момента водворения его в Россию в порядке экстрадиции.

Дело в отношении Ильина было возбуждено за день до того, как об его отставке объявил губернатор.