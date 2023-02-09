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    А это на погоны. СК предъявил экс-главе Василеостровского района попытку замять праздничное падение с лестницы

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    Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело на бывшего главу Василеостровского района Эдуарда Ильина. Ему припомнили вечеринку на день рождения в администрации, после которой один из сотрудников неудачно скатился по лестнице.

    По данным «Фонтанки», дело возбуждено на этой неделе по ч.1 ст. 292 УК РФ — служебный подлог в смысле внесения заведомо ложных сведений в официальные документы. Максимальное наказание по ней — 2 года лишения свободы. О предыстории «Фонтанка» рассказывала осенью 2021 года. Тогда в конце ноября глава районного отдела по строительству неудачно сверзился с лестницы и потерял сознание, его увезли в реанимацию. Случилось это аккурат после празднования его дня рождения в администрации. Уже весной туда пришла трудовая инспекция и составила 64 протокола об административных правонарушениях, два из них касались памятного падения.

    Cейчас СК считает, что в первую же неделю после происшествия Ильин вынес приказ о создании комиссии по факту получения сотрудником травмы. Подчиненным он дал указания оформить документы по якобы проведенной проверке, чтобы убедить правоохранительные и надзорные органы в том, что расследование несчастного случая проводится в установленном порядке. Мотивом СК видит желание уйти от ответственности за нарушение требований трудового законодательства. Судя по тому, что в следственной группе аж шесть человек, разобраться с этим преступлением хотят всерьез.

    Интересно, что среди подчиненных, которым Ильин давал, по мнению СК, двусмысленные указания, упоминается его заместитель Пономарев. Он был одним из первых задержанных в сентябре 2021 года, когда по администрации прокатилась волна обысков: тогда следователи искали следы сговора при организации клининговых услуг в районных поликлиниках и больницах. Вторая аналогичная волна касалась уже контрактов на охранные услуги. 9 декабря было объявлено об отставке Ильина, а за день до этого на него возбудили уголовное дело по взятке — по мнению СК, чиновник ежемесячно получал через подчиненных 700 тысяч рублей в качестве откатов за победу в конкурсах. Однако сам Ильин успел скрыться в неизвестном направлении, так что арестовать его в конце января сумели только заочно. О том, что предшествовало уголовному делу, и о его подоплеке — читайте на «Фонтанке».

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