А это на погоны. СК предъявил экс-главе Василеостровского района попытку замять праздничное падение с лестницы

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело на бывшего главу Василеостровского района Эдуарда Ильина. Ему припомнили вечеринку на день рождения в администрации, после которой один из сотрудников неудачно скатился по лестнице.



По данным «Фонтанки», дело возбуждено на этой неделе по ч.1 ст. 292 УК РФ — служебный подлог в смысле внесения заведомо ложных сведений в официальные документы. Максимальное наказание по ней — 2 года лишения свободы. О предыстории «Фонтанка» рассказывала осенью 2021 года. Тогда в конце ноября глава районного отдела по строительству неудачно сверзился с лестницы и потерял сознание, его увезли в реанимацию. Случилось это аккурат после празднования его дня рождения в администрации. Уже весной туда пришла трудовая инспекция и составила 64 протокола об административных правонарушениях, два из них касались памятного падения.