Задачка на полмиллиона: если чиновник упал после празднования дня рождения, на сколько попал глава Василеостровского района

Новость на «Фонтанке» о том, как куратор строительства Василеостровского района пересчитал ступеньки, закончилась удивительным финансовым результатом.

Государственная инспекция труда и прокуратура к 12 апреля проверила администрацию Василеостровского района после праздника в честь начальника отдела строительства Кузнецова. « Фонтанка» же сообщала , как он пересчитал ступеньки в здании администрации на Большом проспекте, 55 и оказался в реанимации. К счастью, он выпутался, чего нельзя сказать о его руководителе.

Гострудинспекция и прокуратура Петербурга составила за 50 административных протоколов, 33 из которых теперь касаются лично главы района. Наше издание уверено, что данная информация чрезвычайно полезна всем чиновникам и бизнесменам. Ведь платить за последствия празднования дня рождения 500 тысяч из собственного кармана — еще больнее.

По данным нашего издания, по результатам проверки по охране труда и условий работы в администрации Васильевского района, надзорные ведомства составили 64 протокола об административных нарушениях. И, кстати, по ним уже приняты решения.



Так, по истории с падением с лестницы самого чиновника — получилось два нарушения, причем одно на юридическое лицо, то есть на главу администрации Ильина. Но это был лишь эпиграф.



Также 32 протокола составлено на сотрудников, не прошедших соответствующие инструкции, а следующие 32 протокола — вновь в адрес главы района Эдуарда Ильина. По информации «Фонтанки», это 32 статьи 5.27.1 (причем части 3) Административного кодекса — нарушения требований охраны труда. Читай, наложение на должностное лицо штрафа от 15 до 25 тысяч рублей.



Так что, если брать по минимуму, то все равно 15 тысяч надо умножить на 32 и приплюсовать аналогичный штраф за ЧП с полетом по мраморной лестнице. Вам смешно, а вырисовывается сумма в 500 тысяч рублей.



Заметим, в данной истории глава района должен платить не из госбюджета, а из своего.

