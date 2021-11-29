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Пересчитал ступеньки. День рождения в Василеостровской администрации завершился реанимацией

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Строительство на Васильевском острове временно осталось без куратора. Профильный руководитель из администрации находится на прочном больничном. Наверняка, он запомнит празднование своего 51-го дня рождения и мраморные ступеньки здания на Большом проспекте.

Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, поздним вечером прошлого понедельника к зданию администрации Василеостровского района (Большой проспект, 55) приехала скорая. Медиков вызвал один из чиновников. Первоначальный текст сообщения был примерно такой: «… падение человека с лестницы, обильное кровотечение, человек без сознания». Кстати, прибывшей полиции было замечено, что в ее компетенциях никто не нуждается. Мол, без претензий.

Уже ранним утром 23 ноября из Мариинской больницы поступила телефонограмма, где указывались тяжелые повреждения потерпевшего. Мужчина был помещен в реанимацию.

По данным нашего издания, несчастье случилось с начальником отдела строительства и землепользования Сергеем Кузнецовым. Нюанс состоит именно в том, что с вечера 22 ноября он с коллегами праздновал 51-й день рождения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

MalinAk
Ну бывает, зачем писать про это? Свечку не держали, что был пьян не видели? Ну и помалкивайте.
Святые комментаторы %$#@&
265984735
Уже уволили за пьянку?
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