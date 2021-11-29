Пересчитал ступеньки. День рождения в Василеостровской администрации завершился реанимацией

Строительство на Васильевском острове временно осталось без куратора. Профильный руководитель из администрации находится на прочном больничном. Наверняка, он запомнит празднование своего 51-го дня рождения и мраморные ступеньки здания на Большом проспекте.



Как стало известно «Фонтанке» 29 ноября, поздним вечером прошлого понедельника к зданию администрации Василеостровского района (Большой проспект, 55) приехала скорая. Медиков вызвал один из чиновников. Первоначальный текст сообщения был примерно такой: «… падение человека с лестницы, обильное кровотечение, человек без сознания». Кстати, прибывшей полиции было замечено, что в ее компетенциях никто не нуждается. Мол, без претензий.

