По рублю за метр. От кого и что требовал задержанный замглавы Василеостровского района

Фото: скриншот видео СК РФ Поделиться Поделиться





Замглавы Василеостровского района Владлен Родионов 11 апреля был задержан в отеле в Биржевом переулке. Если смотреть материалы дела, то не так он собирался провести этот день; план был — получить деньги от неожиданно взлетевшей управляющей компании, о которой уже пишут в прокуратуру и депутатам.





О задержании Родионова «Фонтанка» рассказала накануне, а утром 12 апреля отчиталась уже экономическая полиция, которая и проводила задержание при содействии СЭБ ФСБ. Рассказали о том, что чиновник требовал взятку от главы управляющей компании за покровительство и лоббирование, а та пошла к силовикам. Так что из полуторамиллионной «взятки», которую Родионову передавали под наблюдением правоохранителей, лишь 2% были настоящими деньгами, остальное — муляж. Но для суда это не принципиально.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации Поделиться Поделиться





Деньги — конверт — журнал — туалет

Название компании не называли, но бросалось в глаза, что гендиректор — она. В районе есть и другие подходящие под описание УК, но можно заметить, что ровно в день задержания женское лицо официально обрела самая, пожалуй, резонансная компания района последнего времени — ООО «Терра». Предчувствия не обманули.



Руководителем ООО «Терра» до февраля 2024 года был Денис Задорожный, затем недолго — Денис Коптелов, и лишь 11 апреля в ЕГРЮЛ появляется Юлия Федорова. Но по данным «Фонтанки», следствие отсчитывает встречи Родионова с руководством ООО «Терра» с конца 2023 года и уже тогда в качестве его собеседника называет Федорову, которую воспринимали как бенефициара; именно ей чиновник, согласно материалам дела, обещал возмездное покровительство в различных вопросах, которые надо решать с государственными и правоохранительными органами. Надо понимать, что Родионов отвечает именно за ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство и экологию, а также координирует деятельность жилищного агентства.



Договорились на 750 тысяч в месяц — до конца года, стало быть, начиная с апреля, должно было накапать 6 млн 750 тысяч рублей. Деньги за 2 месяца Федорова 11 апреля принесла в «Palace Bridge Hotel» в Биржевом переулке, передала их в конверте, который вложила в журнал. Но из полутора миллионов рублей потратить на покупки можно было бы лишь 30 тысяч. Остальное было муляжом, ведь Федорова уже сообщила силовикам о предложении Родионова, и встреча проходила уже в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».



Подарок Родионов распаковал в уборной, выкинул обертку, а на выходе экономическая полиция чиновника задержала в рамках дела по особо крупной взятке. Такая квалификация стартует от миллиона рублей и предусматривает наказание от 3-миллионого штрафа до 15-летнего тюремного срока.

Следственный комитет Российской Федерации

Все произошло около 18 часов, Родионова доставили в СК на Московский проспект. «Фонтанка» знает, что сам чиновник претензий к правоохранителям не предъявлял, вину признал, выразил раскаяние. На допросе стало очевидно: взор администрации упал на компанию «Терра» именно тогда, когда под нее массово перешли дома в районе.

Терра инкогнита

Жилищникам в целом полезно быть на одной волне с профильными чиновниками, а у «Терры» так и вовсе непредсказуемый переходный период. Компания образована в 2020 году, однако массово зашла на рынок управления домов только в последние месяцы. Если верить официальному реестру, выходит, что 387 домов в различных районах города оперативно проголосовали за смену своей УК. В частности, 77 в Василеостровском, 105 во Фрунзенском, 157 — в Кировском. Речь идет о домах, которыми ранее управляли компании «Сити Сервис» и ЖКС № 3 Фрунзенского района, работавшие под брендом ДОМСПБ.



В районных пабликах «Терры» прямо написаны сообщения вроде: «Уважаемые клиенты! С 1 февраля 2024 года АО «Сити Сервис Василеостровское» (или ЖКС 3 Фрунзенского района, или ОАО «Сити Сервис» в Кировском. — Прим.ред.) после смены собственника меняет название на УК «Терра». «Изменения проведены в соответствии с российскими нормативно-правовыми актами и в интересах граждан», — туманно поясняют администраторы.



Бытует мнение, что речь идет об отказе от иностранного участия. «Фонтанка» рассказывала, что в конце нулевых литовское ОАО «Сити Сервис» выкупило у города контроль в шести жилкомсервисах, часть впоследствии сменила владельца. Однако сам «Сити Сервис» продолжал своими силами или силами дочерних предприятий управлять домами в нескольких районах под общим брендом ДОМСПБ. Судить о том, исчез ли из него литовский капитал за эти годы, сложно, состав акционеров не раскрывается. Но точно можно говорить, что у ООО «Терра», к которому уходят дома, зарубежного акцента точно нет. Формальным собственником является Артур Глызь, для которого это первый заход на руководство бизнесом — и сразу такой успешный. На странице человека с таким именем «ВКонтакте» значится статус «просто парень из села». Дозвониться по связанному с аккаунтом телефону не удалось.



В «Терре» «Фонтанке» подчеркнули, что не аффилированы с «Сити Сервисом». По формальным признакам это точно так. Но в качестве наблюдения можно отметить: Денис Коптелов, который буквально накануне ушел с должности гендиректора «Терры», ранее успел поруководить и ЖКС № 3 Фрунзенского района, который принадлежит «Сити Сервису».

Фото: пресс-служба ГУ МВД Росии по СПб и ЛО Поделиться Поделиться





На словах все кажется линейно: компании раньше работали как ДОМСПБ, теперь будут как УК «Терра». «Для вас сохраняются привычные каналы коммуникации, продолжается работа отделения по адресу: ул. Кораблестроителей, 31, к. 2. Также сохраняются часы приемов отделения. Начисления за ЖКУ также останутся без изменений, оплата производится по розовым квитанциям ЕИРЦ», — успокаивает компания на Васильевском острове и аналогично в других районах. Но фактически речь не о смене бренда, а о переходе 4 сотен домов под управление нового юрлица. В каждом должно было пройти общее собрание собственников с кворумом, и большинство должно было отдать голоса за ООО «Терра».





Судя по реестру лицензий ГЖИ и сайту «Терры», все исходят из того, что это требование выполнено. Причем договоры подписывали массово, изменения в реестр — тоже, в несколько ключевых дат. В компании настаивают, что собрания собственников проводились в рамках действующего законодательства с декабря 2023 по март 2024 года. «На информационных стендах за 10 дней размещались уведомления о проведении общих собраний собственников, по почтовым ящикам распространялись бланки решений. Для принятия решения о смене управляющей организации достаточно 51% от проголосовавших, — прокомментировали в пресс-службе. — Внесение изменений в Реестр лицензий осуществлялось на основании соответствующих заявлений в Государственную жилищную инспекцию».



Такое единодушие далеко не у всех вызывает доверие. Адвокат Ирина Баханович в своем телеграм-канале сообщила, что написала обращение на имя депутата Госдумы Михаила Романова, которому часто жалуются именно на действия управляющих компаний. Она говорит о том, что очные части собраний проводились с одними и теми же людьми в разных домах. Нумерологии и правда хватает. Например, в доме по адресу: Новосмоленская набережная д. 1 лит. Г, если верить протоколу, на собрание пришли владельцы аккурат 50,93% и все дружно высказались за «Терру», обеспечив нужный процент.



Судя по ответу Михаила Романова, письмо Баханович ушло министру внутренних дел, городскому прокурору и профильному вице-губернатору Евгению Разумишкину. Тот ответил на днях, что ГЖИ не увидела признаков ничтожности в протоколе по Новосмоленской, оснований для повторных проверок нет. А по вопросу подделки документов копия ее обращения передана в МВД. Сама Баханович встречается с жителями других домов, была на приеме в прокуратуре, готовит иск в суд.



Судя по всему, удивились не только жители. «Фонтанка» знает, что, по словам задержанного Родионова, в районе тоже остались недовольны такой неожиданной сменой, да еще и без предупреждения чиновников. Это и было для него аргументом: Федоровой он сообщил, что все разрулил с коллегами и готов помогать и в дальнейшем. А потом отель — журнал — конверт — задержание.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации Поделиться Поделиться





Нельзя не заметить, что это уголовное дело далеко не первое в отношении чиновников района за последние годы. Администрацию заметно проредили расследованиями о хищениях и злоупотреблениях при заключении госконтрактов, а кульминацией стал букет дел против бывшего главы района Эдуарда Ильина. Связей и опыта ему хватило, чтобы скрыться от следствия и год оставаться в бегах, но в феврале 2024-го он был задержан. С Родионовым они работали несколько лет.

«Фонтанка» подробно рассказывала об уголовных делах, которые накрыли администрацию Василеостровского района в 2022 году. Одно из них касалось как раз распределения охранных контрактов в медицинских учреждениях. До определенного момента Ильин не был подозреваемым, однако в декабре 2022-го дело о взятке возбудили уже в отношении него, через день он был уволен. От следствия экс-чиновник скрылся. За то время, что его искали, было возбуждено еще два уголовных дела: по служебному подлогу и по мошенничеству.



Кстати, почему именно по 750 тысяч в месяц? По данным «Фонтанки», при переговорах о взятке сошлись на такой сумме, потому что примерно столько квадратных метров жилья в одночасье «Терра» получила в управление. Вот такая формула — рубль за метр.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»