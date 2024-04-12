Стало известно, от какой компании задержанный замглавы Василеостровского района дождался «взятки»

Владлен Родионов, который накануне был задержан по подозрению в особо крупной взятке, ждал денег от компании «Терра». Она совсем недавно триумфально взлетела в нескольких районах Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», следствие считает, что возмездное общее покровительство и лоббирование интересов замглавы Василеостровского района обещал именно недавно назначенному директору «Терры» Юлии Федоровой. Она обратилась в правоохранительные органы. 11 апреля экономическая полиция при содействии ФСБ задержала Родионова с поличным при получении примерно полутора миллионов рублей, из которых большая часть была муляжом.
ООО «Терра», согласно данным СПАРК, было создано в январе 2020 года. Владельцем компании является Артур Глызь. Гендиректором с 11 апреля 2024 года — Юлия Федорова, до этого пост занимал Игорь Коптелов, он же является бывшим гендиректором ООО «ЖКС
Согласно данным ГИС ЖКХ, в ведении ООО «Терра» находятся 387 многоквартирных домов, но все оно получило в управление в 2024 году. Управление более чем 200 домами было получено в один день — 1 марта, остальными домами — 1 января, либо 1 февраля, либо 1 апреля.
Согласно данным с сайта «Терры», в Василеостровском районе в управлении компании находятся 77 домов, в Выборгском —
Между тем для многих жителей смена управления стала сюрпризом; по данным «Фонтанки», обращения по этому поводу уже были направлены депутату Госдумы Михаилу Романову, который переслал их в МВД, городскую прокуратуру и Смольный.