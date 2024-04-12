Стало известно, от какой компании задержанный замглавы Василеостровского района дождался «взятки»

Владлен Родионов, который накануне был задержан по подозрению в особо крупной взятке, ждал денег от компании «Терра». Она совсем недавно триумфально взлетела в нескольких районах Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке», следствие считает, что возмездное общее покровительство и лоббирование интересов замглавы Василеостровского района обещал именно недавно назначенному директору «Терры» Юлии Федоровой. Она обратилась в правоохранительные органы. 11 апреля экономическая полиция при содействии ФСБ задержала Родионова с поличным при получении примерно полутора миллионов рублей, из которых большая часть была муляжом.

