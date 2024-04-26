Пьяный на внедорожнике катался по могилам на сахалинском кладбище

Водитель автомобиля проехался по кладбищу на Сахалине, оставив за собой снесенные памятники и ограды. О вопиющем случае 26 апреля рассказали в администрации Южно-Сахалинска.
Утром пятницы в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска обратился сотрудник департамента городского хозяйства и рассказал о происшествии на городском кладбище в Христофоровке. Неизвестный водитель на Mitsubishi Pajero заехал на его территорию и проехал по могилам, повредив несколько памятников и ограждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД Сахалинской области.
Вандал с места происшествия скрылся. За несколько часов сотрудники ГИБДД установили его личность и местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Это оказался 44-летний житель Бурятии. Мужчина был пьян и не имел водительских прав.
На мужчину составили сразу несколько административных протоколов: за невыполнение обязанностей в связи с ДТП, оставление места ДТП и употребление спиртного после ДТП — по 1, 2 и 3-й частям статьи 12.27 КоАП РФ, а также за отсутствие ОСАГО — по статье 12.37 КоАП РФ. Сейчас устанавливают сумму ущерба. По факту произошедшего ведется проверка.