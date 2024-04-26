Пьяный на внедорожнике катался по могилам на сахалинском кладбище

Водитель автомобиля проехался по кладбищу на Сахалине, оставив за собой снесенные памятники и ограды. О вопиющем случае 26 апреля рассказали в администрации Южно-Сахалинска.



Утром пятницы в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска обратился сотрудник департамента городского хозяйства и рассказал о происшествии на городском кладбище в Христофоровке. Неизвестный водитель на Mitsubishi Pajero заехал на его территорию и проехал по могилам, повредив несколько памятников и ограждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД Сахалинской области.