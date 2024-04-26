В Южно-Сахалинске мужчина на внедорожнике таранил могильные плиты и бегал по кладбищу голым

Водитель внедорожника заставил понервничать сотрудников ритуального агентства на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска. Мужчина снес несколько памятников, а после разгуливал по погосту обнаженным.

Как сообщила городская мэрия в телеграм-канале, буйный посетитель появился на кладбище в Христофоровке. На кадрах с места ЧП виден старенький внедорожник Mitsubishi Pajero. По информации администрации, мужчина за рулем авто сбил несколько могильных плит и ездил прямо по захоронениям.



По сообщениям местных пабликов, водитель был в неадекватном состоянии и, припарковав машину прямо на могиле, отправился гулять голым. На место вызвали полицию.

