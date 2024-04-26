В Южно-Сахалинске мужчина на внедорожнике таранил могильные плиты и бегал по кладбищу голым

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Водитель внедорожника заставил понервничать сотрудников ритуального агентства на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска. Мужчина снес несколько памятников, а после разгуливал по погосту обнаженным.

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Как сообщила городская мэрия в телеграм-канале, буйный посетитель появился на кладбище в Христофоровке. На кадрах с места ЧП виден старенький внедорожник Mitsubishi Pajero. По информации администрации, мужчина за рулем авто сбил несколько могильных плит и ездил прямо по захоронениям.

По сообщениям местных пабликов, водитель был в неадекватном состоянии и, припарковав машину прямо на могиле, отправился гулять голым. На место вызвали полицию.

Управление МВД по Сахалинской области добавило, что устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Информация о личности водителя пока не приводится.

Фото: Мэрия Южно-Сахалинска

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