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    У Новой Голландии официально сменился директор

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    АНО «Новая Голландия» сменила гендиректора — как отражено в системе «СПАРК», с 18 апреля им стала Анна Балагурова, в прошлом возглавлявшая петербургский The Village (ныне заблокирован Роскомнадзором) и работавшая менеджером проектов в лофт-проекте ЭТАЖИ, где занималась в том числе выставкой World Press Photo.

    Роксана Шатуновская, фактически возглавлявшая развитие «Новой Голландии» с 2012 года, 17 апреля покинула должность после скандала. Он произошел из-за поста в соцсетях ее мужа Николая Конашенка*, обвиненного в оправдании терроризма и 17 апреля внесенного в список террористов и экстремистов.

    Ранее о том, как будет развиваться теперь «Новая Голландия», «Фонтанка» поговорила с резидентами острова.

    * Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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