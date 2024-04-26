У Новой Голландии официально сменился директор

АНО «Новая Голландия» сменила гендиректора — как отражено в системе «СПАРК», с 18 апреля им стала Анна Балагурова, в прошлом возглавлявшая петербургский The Village (ныне заблокирован Роскомнадзором) и работавшая менеджером проектов в лофт-проекте ЭТАЖИ, где занималась в том числе выставкой World Press Photo.



Роксана Шатуновская, фактически возглавлявшая развитие «Новой Голландии» с 2012 года, 17 апреля покинула должность после скандала. Он произошел из-за поста в соцсетях ее мужа Николая Конашенка*, обвиненного в оправдании терроризма и 17 апреля внесенного в список террористов и экстремистов.

