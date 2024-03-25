    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.78eur100.37

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Позволил себе чудовищные высказывания». Генеральный директор «Новой Голландии» увольняется после слов мужа о теракте в «Крокусе»

    10870
    46 комментариев

    Генеральный директор «Новой Голландии» и главный идеолог проекта Роксана Шатуновская покидает свой пост. Поводом стали публичные высказывания мужа о теракте «Крокус Сити Холле».

    Об увольнении «по обоюдному согласию» с руководством Шатуновская сообщала в соцсети 25 марта. «Я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания», — написала она, добавив, что придерживается общечеловеческих ценностей.

    Шатуновская соболезнует жертвам теракта, «но остается со своей семьей». Она добавила, что её муж не имеет никакого отношения к проекту «Новая Голландия».

    Муж Шатуновской Николай Конашенок неэтично высказался о теракте в «Крокусе». Среди прочего он назвал «Пикник» «чудовищной группой». На пост отреагировали патриотические телеграм-каналы, в которых сообщалось, что Конашенок якобы также работает в «Новой Голландии».

    Роксана Шатуновская является идеологом проекта «Новая Голландия». Она занималась развитием территории больше 12 лет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК9
    СМЕХ23
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 46

    Гость25 Мар 2024 в 20:39
    Фонтанка несет пургу !
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close