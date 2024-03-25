«Позволил себе чудовищные высказывания». Генеральный директор «Новой Голландии» увольняется после слов мужа о теракте в «Крокусе»

Об увольнении «по обоюдному согласию» с руководством Шатуновская сообщала в соцсети 25 марта. «Я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания», — написала она, добавив, что придерживается общечеловеческих ценностей.

Шатуновская соболезнует жертвам теракта, «но остается со своей семьей». Она добавила, что её муж не имеет никакого отношения к проекту «Новая Голландия».

Муж Шатуновской Николай Конашенок неэтично высказался о теракте в «Крокусе». Среди прочего он назвал «Пикник» «чудовищной группой». На пост отреагировали патриотические телеграм-каналы, в которых сообщалось, что Конашенок якобы также работает в «Новой Голландии».