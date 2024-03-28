Собирала суперпроект и «проедала мозг». Что изменится в «Новой Голландии» с уходом Роксаны Шатуновской

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Новая Голландия» всегда выглядела как картинка из идеального мира. Но что изменится с уходом Роксаны Шатуновской, которая руководила проектом с самого начала реконструкции?

Многолетний генеральный директор «Новой Голландии» Роксана Шатуновская объявила об уходе с должности после высказываний ее супруга Николая Конашенка о теракте в «Крокус Сити Холле». Сам Конашенок сейчас в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Шатуновская руководила проектом развития острова с 2012 года, сейчас реализованы три очереди из пяти, в 2022 году работы были приостановлены. Общий срок проекта обозначен до 2031 года.

Как оказалось, вопрос это крайне непростой. Во всяком случае, резиденты «Новой Голландии» один за другим отказывались общаться на эту тему даже анонимно. Отмечая, что тема эта крайне болезненна и портить отношения с «островом» не хочется. Причем разговаривать отказывались не только те, кто работает в «Новой Голландии» сейчас, но и те, кто ее по каким-либо причинам уже покинули.

В итоге побеседовать о роли личности в островной истории всё же удалось, как и получить разные мнения.

Павел Штейнлухт, сооснователь «Бекицер»:





— В моем субъективном восприятии и понимании роль Роксаны — это роль генерального продюсера: человека, который собрал всю эту картинку воедино и создал проект «Новая Голландия» в том виде, в котором он сейчас есть. Можно быть согласным или не согласным, можно понимать или не понимать те или иные стратегические и тактические решения. Но думаю, не существует большого проекта, в котором все, кто находятся внутри, согласны с тем, что делает руководитель. И это нормально.

Образ «Новой Голландии» в том виде, в котором она существует, — есть сумма большого количества ответственности и принятых решений: концептуальных, эстетических, визуальных, организационных, решений по подбору резидентов, решений по предоставлению резидентам и различным проектам тех или иных площадей и условий и т.д. В моем понимании, в течение 1 3 лет Роксана играла роль человека, который так или иначе принимал львиную долю всех этих решений. Понятно, что там есть еще руководители и огромное количество факторов, но тем не менее образ острова, который мы все, как жители города, сейчас имеем, — это результат работы большой команды, и прежде всего Роксаны — как человека, который «вынул из головы этот шар».



Безусловно, одна из важнейших задач и функций, которую выполняет генпродюсер и которую Роксана совершенно точно выполняла, — формирование команды. Собрать правильных людей и сделать так, чтобы они правильно взаимодействовали между собой и выдавали уровень, — это очень-очень сложно. Любой руководитель это понимает. Можно ли при этом оставаться милым, всем понятным, на 100% этически безупречным и никого не обидеть (иногда и меня в том числе)? Попробуйте.

По мнению многих диванных экспертов, просто много денег достаточно для того, чтобы было круто. Ответственно заявляю: ЭТО НЕ ТАК!



А говорить о том, что там было правильно или неправильно... Знаете, в последнее время я устал от обсуждений большого количества каких-то «метафизических» аспектов и перешел в категорию людей, которые говорят, что «результат на табло». И результат в виде проекта «Новая Голландия» — на табло. В моем понимании — это результат очень мощной продюсерской мысли и колоссальной ежедневной работы в течение многих лет. И факт в том, что в Петербурге ничего близкого по уровню и стилю, на мой взгляд, нет.

Я не знаю, как изменится образ острова, как изменится его философия. Как говорится, поживем — увидим. Но очень важный аспект надо бы всем понимать: на протяжении всего периода продюсирования Роксаны остров жил по законам, в которых идеи и эстетика стояли выше денег, концепт стоял выше математики — и за счет этого получилась та невероятная атмосфера «цивилизованного места». Я вас уверяю, что если бы подход был, скажем так, банальным и стандартным, в котором существует большая часть торговых центров, то вид у «Новой Голландии» был бы совершенно иной. Мне хочется верить и надеяться на то, что этот подход сохранится и что новое руководство, которое скоро появится на сцене, подхватит его и будет продюсировать новые проекты и мероприятия, опираясь прежде всего на заложенную философию, а не на сухую коммерцию.





Сергей Сергеев, управляющий компанией, работавшей в «Новой Голландии» (имя изменено):



— В «Новой Голландии» Роксана играла важную роль в вопросах эстетики и креативного наполнения. Операционной деятельностью занимались и занимаются до сих пор другие люди. Она рулила выбором арендаторов в «Бутылке» и ларьках, отвечала за эстетику, фирменный стиль: что и где можно вешать, как у кого выглядит персонал. Этим она доставала (в оригинале было использовано другое слово. — Прим. ред.) буквально всех. Надо понимать, что она — суперприближенный к Роману Аркадьевичу [Абрамовичу] человек. Его золотые руки.

Когда Роман Аркадьевич приходил на остров, Роксана всегда его сопровождала. Остальные руководители его сопровождали не всегда — либо никогда. У нее был «доступ к телу» номер один. Он ей очень сильно доверял, и она этим суперхорошо пользовалась.



«Новая Голландия» действительно хорошо обустроена: при всех минусах, Роксана — человек со своей эстетикой и чувством вкуса. Нынешний образ острова — в том числе ее заслуга. А может, даже преимущественно ее заслуга. Так как команда дизайнеров работала под ее руководством.



Но ее стиль управления, если обходиться без мата, можно назвать непростым. Это была просто боль! Она и нам мозг проедала ого-го : меню пыталась корректировать, внешний вид ресторана. Хотя договоренности этого не предполагали, но она все равно влезала в вопросы, которые ее как представителя арендодателя не касались. В «Бутылке» «вешались» от нее. Это был треш!



«Антиглянец» очень правильно написал: она забыла, что это не ее деньги, а Романа Аркадьевича. Вся коммуникация с ней происходила в духе «это мой остров, и я этим всем распоряжаюсь». Но, опять же, при определенной степени доверия Романа Аркадьевича она, наверное, реально распоряжалась.



Думаю, рисков, что дела «Новой Голландии» пойдут под откос, нет. Потому что команда там суперкрутая: креативщики, операционщики, инженерная служба, которая всё это обслуживает, управляющая компания Sawatzky, которая обслуживает «Новую Голландию». Это супер-хай-класс: более крутых чуваков по управлению недвижимостью я в своей жизни не встречал.



И креативщики будут креативить, думаю, не хуже. Там очень сильная команда, и, насколько я знаю, большинство по-прежнему на своих местах. Руководство там в основном женское, и сваливать им особо незачем.



Беседовал Дмитрий Грозный, «Фонтанка.ру»

