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    Почему компания Абрамовича прекратила работу в Новой Голландии? (Не) отвечает Смольный

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    В Петербурге приостановили реставрационные и строительные работы в Новой Голландии. Версия напрашивается сама собой — дело в санкциях против идеолога проекта Романа Абрамовича. Ответственным чиновникам не до версий.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/
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    О том, что работы на острове остановлены, «Фонтанка» рассказала накануне со слов пресс-службы проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Больше никаких комментариев от инвесторов не последовало, но не было сомнений — Смольный-то прольет свет на судьбу одной из главных своих инвестиционных визитных карточек.

    Судя по информации на сайте «Новой Голландии», с 2021 по 2025 год на острове должен проходить третий и завершающий этап реставрации. Он затронет здания вокруг арки Валлен-Деламота, построенной в XVIII веке. Реставрацию фасадов исторических зданий контролирует комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В КГИОП ограничились комментарием: «В Новой Голландии в настоящее время проводятся противоаварийные работы в корпусе 17. Что касается дальнейших планов пользователя, то это комментировать могут только они сами».

    Несомненно, в детали погружен ответственный комитет — по инвестициям. Успешных проектов такого масштаба в городе по пальцам пересчитать. На профильном портале «Новая Голландия» красуется рядом с ЗСД, трамвайной сетью «Чижик», строящейся «СКА Ареной».

    Комитет по инвестициям отказался комментировать и текущий статус проекта, и вообще последние новости. Причины отказа тоже не назвал. Можно предположить, что инвестиционное ведомство, как и экономический блок, вовсю готовится к важному событию — Международному экономическому форуму, так что старые проекты, видимо, несколько утратили важность на фоне многообещающих предстоящих. А Смольный, напомним, анонсировал под 40 подписаний, шутка ли.

    Напомним, что основанная Романом Абрамовичем компания Millhouse LLC выиграла тендер на реставрацию зданий и реорганизацию всей Новой Голландии в 2010 году. Концепцию общественного пространства создавал фонд «Айрис» Абрамовича и его экс-супруги Дарьи Жуковой.

    Изначально планировалось, что реновацию Новой Голландии завершат к ноябрю 2017 года, а первых посетителей остров примет в конце 2015 года. На бюджет закладывали более 12 млрд рублей. В первый раз для публики пространство открылось даже раньше — в 2011 году.

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    А вот окончание работ сдвинули на 8 лет. Изменение сроков объясняли изменением федеральных законов об объектах культурного наследия и сложностями с подключением коммуникаций.

    Во время пандемии в Смольном сообщили о переносе сроков сдачи части работ на 2025 год. Как заверили чиновники, общие параметры, в том числе итоговый срок реализации всего проекта, останутся без изменений. Сейчас на инвестиционном портале Санкт-Петербурга говорится, что работы на острове закончат в 2028 году.

    Два этапа реставрации уже завершились и сейчас в Новой Голландии активно проводят концерты, выставки и другие мероприятия. На острове появилась парковая зона, открылись Дом коменданта, здание Кузни, галерея «Цифергауз», «Дом 12» с кафе Матильды Шнуровой. В бывшей тюрьме «Бутылка» работают рестораны и магазины.

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    Можно предположить, что приостановка работ в Новой Голландии может быть связана с заморозкой активов Романа Абрамовича после того, как он попал под санкции ЕС в середине марта и угодил в десятку наиболее активно беднеющих российских миллиардеров. Официально это, конечно, никто не подтверждает. В пресс-службе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» готовы сообщить только о приостановке реставрационных и строительных работ. На вопрос о том, связана ли она с санкциями и как именно решение ЕС повлияет на итоговые сроки сдачи проекта, «Фонтанке» отвечать не стали.

    Алина Ампелонская,
    «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/

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