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    Власти Петербурга рассказали, сколько соглашений подпишут на ПМЭФ

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    6 комментариев

    Власти Петербурга намерены подписать более 40 соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба Смольного 8 июня по итогам рабочего совещания по подготовке к ПМЭФ.

    Сумма возможных сделок не раскрывается, но отмечается, что почти половина из них — инвестиционные, с российскими корпорациями, петербургскими компаниями и предприятиями, финансовыми институтами. Также будет подписан ряд соглашений о развитии сотрудничества между Петербургом и регионами Российской Федерации.

    Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. Заявки на участие в его работе подали делегации из 69 стран.

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    Комментарии (6)

    wbons
    Междупланетный шахматный конгресс
    252674901
    Больше всех инвестирует днр.
    своих не бросаем
    заявки были до февраля, соответственно будут адекватные мужики из Афганистана и других развитых стран.
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