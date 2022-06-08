Власти Петербурга рассказали, сколько соглашений подпишут на ПМЭФ

Власти Петербурга намерены подписать более 40 соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба Смольного 8 июня по итогам рабочего совещания по подготовке к ПМЭФ.
Сумма возможных сделок не раскрывается, но отмечается, что почти половина из них — инвестиционные, с российскими корпорациями, петербургскими компаниями и предприятиями, финансовыми институтами. Также будет подписан ряд соглашений о развитии сотрудничества между Петербургом и регионами Российской Федерации.
Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. Заявки на участие в его работе подали делегации из 69 стран.